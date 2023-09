Amici 23, Holden presenta l’inedito “Dimmi che non è un addio”

Holden, “Dimmi che non è un addio”: significato del testo del nuovo singolo

Scelto da Rudy Zerbi, durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi – che andrà in onda su Canale 5 domenica 24 settembre alle ore 14.00 – Holden ha presentato l’inedito “Dimmi che non è un addio“, conquistando un banco all’interno della scuola.

Romano, classe 2000, Holden – all’anagrafe Joseph Carta – è figlio di Paolo Carta (produttore, musicista e marito di Laura Pausini) e prende il suo nome d’arte dal protagonista del libro “Il Giovane Holden” di J.D. Salinger.

Dal 2020 pubblica “Se un senso c’è“, “Flute“, “Alieno.” e, nel 2021, il suo primo disco, “Prologo”, in cui duetta con Coez, Gemello e Quentin40.

Tra il 2022 e il 2023 lancia infine i brani “Farmi a pezzi“, “Tu lo sai già“, “Neon” e “Lampi”, dichiarando di essere particolarmente influenzato dal mondo Pop/EDM.

“Dimmi che non è un addio”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di “Dimmi che non è un addio” sarà disponibile a partire da domenica 24 settembre.

“Dimmi che non è un addio”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Dimmi che non è un addio” sarà disponibile a partire da domenica 24 settembre.

Holden: stream e ascoltatori mensili

Holden conta attualmente 314.020 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Na Na Na” con oltre 43 milioni 750mila stream (disco di platino, qui una nostra videointervista del 2020). Seguono “Cadiamo Insieme” con quasi 18 milioni di stream e “Non fa per me” che ha superato i 16 milioni 545mila stream.