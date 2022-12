Nuovo singolo per Holden... "Neon è una promessa di coraggio nel mezzo di una strada buia"

Torna Joseph Carta, in arte Holden, cantautore, rapper e producer italiano classe 2000. Il nuovo singolo, fuori dal 14 dicembre, è Neon.

Il brano arriva dopo l’album d’esordio, Prologo, uscito a marzo del 2021, e ai due singoli lanciati con Believe Music nel 2022, Farmi a pezzi e Tu lo sai già.

Holden tra l’altro vanta anche un disco di platino, ottenuto con il singolo NA NA NA“, e diverse collaborazioni tra cui quelle con Coez, Quentin40 e Gemello.

In Neon il cantautore e producer si apre alla sperimentazione unendo tra loro suoni e influenze diversi. Il singolo mette al centro la capacità di Holden di creare universi sonori inediti e dal grande respiro internazionale che accompagnano i suoi viaggi introspettivi, nella costante ricerca di nuove strade per esprimere il proprio mondo interiore.

L’artista ne parla così:

“NEON è una promessa di coraggio nel mezzo di una strada buia che ci porterà, alla fine, dove dobbiamo arrivare. Coscienti di quanta forza e tempo siano necessari per raggiungere la meta a cui siamo destinati, è bene ricordare a noi stessi che la scelta è tornare indietro o andare ancora avanti. La luna, come destinazione, si nasconde tra le luci al neon di una stanza, che brillano come stelle sul soffitto“

Holden neon testo e audio

Pensieri dove vanno dove corrono?

Uno dopo l’altro come i domino

Nascosti nel disordine in camera mia

Tra le cartine e quattro grammi sulla scrivania

Ho imparato molto dalla solitudine

Devo dirle grazie per la mia attitudine

Se vado avanti anche se dicono che un tuono poi si schianta come un fulmine

Voglio restare offline

Farfalle volano via

Per non tornare mai

Per vedere se c’è

Solo un sentiero nel caos

Che mi porti da te

Che ordini tutto in un attimo

(Che ordini tutto in un attimo)

Ti porterò la luna

Però la strada è buia

E questa pioggia brucia

Ma inseguirò la luna

E giuro ne avrò cura

No non aver paura

Se crolla il soffitto

L’ora del giudizio

La fine e l’inizio

Da quando ti ho vista

Da quando mi hai visto

Sono luci al neon le stelle in camera da te

E mi resta addosso il tuo profumo di Mugler

Ci penso sempre più spesso

Che manca poco alla fine

Come un sussurro all’orecchio

Come quando ti sveglio

Se non riesco a dormire

Sai che perdi tempo se ti aspetti ancora che

Qualcuno trovi ciò che è perso dentro te

E se ci riesco un giorno sarà grazie a me

Solo grazie a me

Ti porterò la luna

Però la strada è buia

E questa pioggia brucia

Inseguirò la luna

E giuro ne avrò cura (Se crolla)

No non aver paura

Se crolla il soffitto

L’ora del giudizio

La fine e l’inizio

Da quando ti ho vista

Da quando mi hai visto

Sono luci al neon le stelle in camera da te

E mi resta addosso il tuo profumo di Mugler

Ti porterò la luna

E giuro ne avrò cura

No non aver paura