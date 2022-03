Holden: un brano per raccontare la capacità in una copia di farsi a pezzi

Holden Farmi a Pezzi testo del nuovo singolo del cantante e producer disponibile da venerdì 25 marzo.

Farmi a Pezzi è il nuovo singolo di Holden, uscito su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 marzo per Believe Music.

Dopo la release di Na na na, singolo certificato disco di platino, e le collaborazioni con Coez, Quentin40 e Gemello nel suo album di debutto Prologo, Farmi a Pezzi segna l’inizio di un nuovo percorso per l’artista. Holden inaugura un ciclo più maturo e consapevole, in termini di scrittura e produzioni, di cui si occupa personalmente. Il giovane artista rimane però fedele all’immaginario svelato fino ad oggi: un mondo composto di strati, visioni e intuizioni che indaga attraverso parole e sonorità.

Il brano Farmi a Pezzi racconta la chiusura di una relazione complicata in cui a parlare e comunicare sono gli sguardi tra i due ex amanti, che hanno la capacità di ferire e di rivelare tutte le problematiche nascoste del rapporto.

Holden scrive un testo è ricco di giochi di parole e immagini evocative; la produzione, curata dall’artista stesso, richiama atmosfere dall’animo pop ma in maniera non tradizionale.

Joseph Carta, vero nome di Holden, commenta così il nuovo singolo:

Farmi a Pezzi è stata scritta in un periodo in cui mi sono ritrovato a dover affrontare varie problematiche su ogni fronte, e dove ho cercato la pace non l’ho trovata.

E proprio dove scappo, per fuggire dai miei problemi quando ne ho abbastanza, finisco per trovarne altri.

holden farmi a pezzi testo

Dimmi che c’è

Che ce l’hai con me

Un modo per andare avanti

Ce l’ho, però vorrei sbagliarmi

Tu dimmi che c’è

Dove non riesco a vederti

Quasi non riesco a vederci

Hai rotto milioni di pezzi

È sempre troppo tardi, so che non farò mai in tempo

Scaverò una buca, seppellisco un sentimento

Spero solo che non prenderanno il sopravvento

Che voleranno via come una mista in mezzo al vento

Però va bene, brindo a quelle sеre

Finché certe parole non mi suonano più vere

Tu che mi guardi come se cadessi dalle nuvole

Come se fosse inutile

Dirmi che c’è

Se quando mi guardi

Sembra tu voglia farmi a pezzi

Dillo che vuoi farmi a pezzi

Tu dimmi che c’è

Se quando mi guardi

Ho scritto milioni di pezzi

Ho scritto milioni di versi per te

Siamo piccoli sotto ‘sti grattacieli

Un po’ in ritardo, me la sono fatta a piedi

Se mi urli in faccia solo per poi litigare

Farci male solo per chiarire e poi scopare

Come se, come se non l’avessimo fatto

Come se, come non avessimo nient’altro

Fare lo slalom, passo dopo passo fino a un passo falso

Cadremo da un momento all’altro

Ma va bene, versami da bere

Sfondo ‘ste barriere e chiedo scusa al cameriere

Se ho rotto ‘sto bicchiere, sai

Non so più com’è che fai

Guardami e dimmi che c’è

Spiegami il trucco se c’è

Guardami e dimmi cos’è cambiato da quando sei entrata in macchina

Al Colosseo Quadrato con due grammi nella manica

Fa freddo come il ghiaccio, guance rosse come paprica

Mi è cascato tutto sulla giacca, ma

Dimmi che c’è

Se quando mi guardi

Sembra tu voglia farmi a pezzi

Dillo che vuoi farmi a pezzi

Tu dimmi che c’è

Se quando mi guardi

Ho scritto milioni di pezzi

Ho scritto milioni di versi per te

Se quando mi guardi

Tu dimmi che c’è