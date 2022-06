Holden punta al tormentone con una storia d’amore complicata scandita da un ritmo tra Afrobeat e Reggaeton in “Tu lo sai già”

Lo scorso 27 maggio è uscito Tu lo sai già, nuovo singolo di Holden su etichetta Believe Music.

Joseph Carta, figlio di del musicista Paolo Carta, compagno e produttore di Laura Pausini, in arte Holden, è un cantautore, rapper e producer italiano classe 2000. Il suo percorso discografico è iniziato nel 2019 con l’EP Il giovane Holden, a cui fecero seguito brani singoli diventati virali… Come le altre e Non fa per me.

La svolta ha inizio ad agosto del 2019 con Na Na Na, brano certificato con il disco di platino che conta oltre 35 milioni di stream.

Da allora Holden ha pubblicato diversi brani e, nel 2021, il suo album d’esordio, Prologo, che contiene collaborazioni con Coez, Quentin40 e Gemello.

Il 2022 inizia con un singolo, Farmi a pezzi, a cui seguito ora questo nuovo tassello di un nuovo percorso,Tu lo sai già. Il brano che racconta l’attrazione nei confronti di una ragazza dalla personalità complessa e gli alti e bassi che caratterizzano questo sentimento.

La produzione è dell’artista stesso. Ecco come Holden, lo racconta:

Mi sono slegato da alcune dinamiche negative che stavo vivendo. Ad un certo punto ho sentito il bisogno di divertirmi in studio, sia per quanto riguarda il beat che il testo, andando a toccare sensazioni un po’ più leggere.

Mi piace che sia un pezzo estivo ma allo stesso tempo, in qualche modo, intimo. Ho mescolato alcuni elementi latini ad una ritmica che richiama sia l’afrobeat che il reggaeton, era tanto tempo che non uscivo con un pezzo più movimentato e sono davvero felice del risultato.

Io lo so che tu lo sai già

Che questa è bella ma non basta

Che faccio tardi fai con calma

Che metto gli invidiosi a nanna

Io lo so che tu lo sai già

Che balleremo fino all’alba

Se devi andare di’ che tornerai

Dimmi che ritornerai

Mi ci gioco lo stipendio

Che prima vinco e poi ti perdo

Perché mi sembri disegnata

Nei tuoi occhi c’è un affresco

E vorrei dirti che non voglio

Guardarti dentro fino all’osso

Vedere che cosa nascondi

E poi baciare i tuoi contorni

Vorrei dirtelo adesso che non ti piacerà il modo in cui vedo il mondo

Tu balli sola ma con mille sguardi intorno

Corri veloce però sempre contro vento

Non chiedo scusa se dico quello che penso

Vorrei dirti che sembri da sempre in posa

Che sai che cosa vuol dire stare da sola

Una che non sa gestire quello che prova

Una di cui uno come me si innamora

Io lo so che tu lo sai già

Che questa è bella ma non basta

Che faccio tardi fai con calma

Che metto gli invidiosi a nanna

Io lo so che tu lo sai già

Che balleremo fino all’alba

Se devi andare di’ che tornerai

Dimmi che ritornerai

Non ho più sentimenti

Me li presti

Se non resti fumerò un altro po’

Qui non c’è più niente

Se non l’eco

Di una voce

Chissà dove sei tu

Io e te non saremo amici, non ci riesco

Non rimettere i vestiti, è ancora presto

Quando nessuno ti capiva io lo facevo

Trovavo il modo di potere se non potevo

Vorrei dirti che sembri da sempre in posa

Che sai che cosa vuol dire stare da sola

Una che non sa gestire quello che prova

Una di cui uno come me si innamora

Io lo so che tu lo sai già

Che questa è bella ma non basta

Che faccio tardi fai con calma

Che metto gli invidiosi a nanna

Io lo so che tu lo sai già

Che balleremo fino all’alba

Se devi andare, di’ che tornerai

Dimmi che ritornerai