E’ uscito Fratè, il nuovo singolo del giovane Holden, nuovo tassello di un progetto più ampio che vedrà la luce nei prossimi mesi (Ne abbiamo parlato Qui).

Un brano che sembra scritto appositamente per questo periodo di difficoltà, perchè parla di paura, ansia, ma anche di coraggio e amicizia. Dal punto di vista della produzione è interessante il gioco di voci che si scambiano tra loro, ma anche l’intro e l’outro che coincidono.

La produzione di Holden ormai ha delle caratteristiche molto peculiari. Un flusso di coscienza in musica in cui trovano spazio episodi rap molto serrati, ma anche delle melodie intense che non fanno altro amplificare messaggi mai scontati e guidato dall’istinto.

Fratè è il secondo singolo di Holden uscito per Sony Music e arriva dopo l’ottimo riscontro di Na Na Na, brano che ha conquistato il disco di platino.

VIDEOINTERVISTA A HOLDEN

Abbiamo contattato il giovane artista tramite Skype. Ecco la nostra inconsueta videointervista.