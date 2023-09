Pinguini Tattici Nucleari e Bresh: il loro primo singolo Nightmares “è il racconto di una storia travagliata”

Bresh & Pinguini Tattici Nucleari “Nightmares” significato del testo del brano che vede la band bergamasca e l’artista ligure unire le forze per la prima volta.

La notizia era nell’aria da ormai qualche giorno e quest’oggi, 20 settembre, il sogno di molti fan si è finalmente realizzato: i Pinguini Tattici Nucleari di Riccardo Zanotti hanno deciso di entrare in studio di registrazione per dare vita al loro primo singolo in assoluto in collaborazione con Bresh.

Il pezzo in questione, annunciato pochissime ore fa via social, si intitolerà “Nightmares” e sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music e negli online store a partire da venerdì 29 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere su Nightmares dei Pinguini Tattici Nucleari e Bresh

Per diversi giorni, i PTN e Bresh hanno tenuto i fan con il fiato sospeso inviando via social tutta una serie di indizi e segnali che in molti erano già riusciti ad intuire. La loro prima collaborazione inedita finalmente in uscita è stata scritta dallo stesso Bresh, dal leader dei Pinguini Riccardo Zanotti ed Enrico Brun e prodotta da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun.

Da tempo, tra il cantautore genovese e la band bergamasca si è venuto a creare un rapporto di stima reciproca che, alla fine, li ha condotti entrambi in studio. Lavorando insieme, Bresh e Pinguini sono riusciti così a combinare l’approccio urban di Bresh, a metà tra rap e cantautorato, e il linguaggio metaforico e carico di riferimenti alla cultura pop dei Pinguini. Non c’è dubbio, inoltre, che entrambi gli artisti stiano attualmente vivendo un momento d’oro, con i Pinguini in modo particolare che dopo aver vinto ben 6 premi agli ultimi Tim Music Awards 2023 sono pronti a ripartire con il loro Fake News Indoor Tour a partire da aprile 2024.

C’è inoltre, per entrambi, aria di Festival di Sanremo, come d’altra parte su All Music Italia già vi avevamo raccontato qui e qui

Audio di Nightmares dei Pinguini Tattici Nucleari e Bresh

articolo in aggiornamento

Significato di Nightmares dei Pinguini Tattici Nucleari e Bresh

I due artisti hanno raccontato che la canzone racconta “della travagliata fine di una storia d’amore sofferta, vissuta come se fosse una tempesta e con un epilogo contraddistinto da un vero e proprio finale da incubo”.

TESTO NIGHTMARES DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI E BRESH

articolo in aggiornamento