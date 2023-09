Pinguini Tattici Nucleari, annunciate le prime date del Fake News Indoor Tour

I Pinguini Tattici Nucleari svelano le prime date del Fake News Indoor Tour.

All’indomani del concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, ultima data del tour negli stadi, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano – con un post pubblicato su Instagram – che il tour continua nei palasport di tutta Italia.

“Ieri a Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80.000 anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo“, scrivono Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo.

Poi aggiungono: “Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio. Quindi, ecco la notizia: IL TOUR CONTINUA NEI PALASPORT! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della ‘narrazione,’ ma ne parleremo più avanti! Le prevendite saranno aperte da domani – lunedì 11 settembre – alle ore 10.00. Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!“.

Pinguini Tattici Nucleari, Fake News Indoor Tour: le date

3 Aprile 2024 – JESOLO , Palazzo del Turismo

, Palazzo del Turismo 4 Aprile 2024 – JESOLO , Palazzo del Turismo

, Palazzo del Turismo 8 Aprile 2024 – MILANO , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 9 Aprile 2024 – MILANO , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 16 Aprile 2024 – TORINO , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 17 Aprile 2024 – TORINO , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 23 Aprile 2024 – PESARO , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 24 Aprile 2024 – PESARO , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 26 Aprile 2024 – BOLOGNA , Unipol Arena

, Unipol Arena 27 Aprile 2024 – BOLOGNA , Unipol Arena

, Unipol Arena 29 Aprile 2024 – LIVORNO , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 30 Aprile 2024 – LIVORNO , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 2 Maggio 2024 – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 3 Maggio 2024 – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 7 Maggio 2024 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 8 Maggio 2024 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 20 Maggio 2024 – NAPOLI , Palapartenope

, Palapartenope 21 Maggio 2024 – NAPOLI , Palapartenope

, Palapartenope 24 Maggio 2024 – BARI , Palaflorio

, Palaflorio 25 Maggio 2024 – BARI , Palaflorio

, Palaflorio 28 Maggio 2024 – MESSINA , Palarescifina

, Palarescifina 29 Maggio 2024 – MESSINA, Palarescifina

