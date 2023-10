“Vorrei” è l’inedito che vale a Samuspina l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi

Samuspina Vorrei testo e significato del brano inedito con cui il cantautore e producer è entrato ad Amici di Maria De Filippi nella puntata in onda il 22 ottobre 2023.

Nel corso della puntata Anna Pettinelli ha richiesto la sfida immediata e ha voluto il confronto tra Spacehippiez, allievo di Lorella Cuccarini, e il ragazzo notato ai casting di cui vi abbiamo raccontata la storia in questo articolo.

A giudicare il confronto, facendo entrare nella scuola di Amici Samuspina, è stat Filippo Gimigliano, A&R di Warner Music Italy.

Samuspina Vorrei signficato del brano

Nel brano il cantautore fa un’esame di coscienza su alcuni scelte fatte nel corso della sua vita e che, come per tutti noi, ne hanno inevitabilmente influenzato il corso. Nel ritornello inneggia ad una libertà, ad una sicurezza in sé stesso, agognata ma non ancora raggiunta.

Samuspina vorrei testo

Se mi fossi

guardato meglio

se avessi aperto gli occhi

solo per vedere cosa c’è fuori

guardarti meglio e dirti non siamo soli ma

se fossi stato più forte della guerra e dei soldi

solo per dirti c’è dell’altro la fuori

un milione di ragioni

ma tu non le noti

ma

Se avessi il doppio del coraggio e la metà dei complessi

verrei da te

solo per dirti una cosa

solo per dirti che

Vorrei fare casino senza fare rumore

una canzone senza sapere le note

fare l’amore senza fare le prove

Ma vorrei

fare la pace senza usare pistole

gridare ti amo senza usare la voce

andare piano si ma fare veloce

con te