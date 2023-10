Amici 23: la storia del cantante e producer SAMUSPINA dall’apertura ai concerti di Tananai alla scuola televisiva

Tra gli allievi della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è anche SAMUSPINA , che ha fatto il suo ingresso nella scuola durante la quinta puntata del Pomeridiano (registrata oggi, giovedì 19 ottobre, e in onda domenica 22 ottobre), dopo aver vinto una sfida immediata – voluta da Anna Pettinelli – contro Spacehippiez (ne abbiamo parlato qui).

Amici 23, la storia di SAMUSPINA

Cresciuto a Milano, a soli 23 anni – con lo pseudonimo di Danny Trexin – SAMUSPINA (nome d’arte di Samuele Spina, ndr) ha già alle spalle diverse esperienze di successo come producer di musica elettronica e dance, grazie alle quali ha ottenuto diversi riscontri positivi anche a livello internazionale.

Dopo il singolo d’esordio “Come si fa“, pubblicato ad aprile, il cantante e producer ha svelato al pubblico il suo universo musicale dapprima con “Cercavo te” e successivamente con il singolo estivo “Se ti va“. A inizio settembre il cantante ha infine pubblicato il nuovo singolo “È tardi ormai“, accompagnato da un videoclip che fotografa il tormento giovanile ed è un vero e proprio racconto universale di smarrimento e riflessione.

La sua musica, fino all’ingresso ad Amici, è stata pubblicata da BMG Italy.

Qui di seguito riportiamo un nostro approfondimento su “È tardi ormai” con anteprima video:

Sul fronte live, invece, SAMUSPINA è reduce da tre speciali set estivi in apertura agli show di Tananai, mentre il 4 ottobre è stato selezionato da Apple Music per il programma Up Next Italia, che si pone l’obiettivo di identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Amici 23 SAMUSPINA: i numeri

Al 19 ottobre 2023 sono questi i numeri di SAMUSPINA.