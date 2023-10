Amici 23, le anticipazioni della quinta puntata con Rkomi, Fiorella Mannoia e Mr Rain

Amici 23, le anticipazioni della quinta puntata del Pomeridiano.

Domenica 22 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti Rkomi (giudice gara canto), Fiorella Mannoia (giudice gara canto: interpretazione) e Mr Rain con Clara, che presenterà il nuovo singolo “Un milione di notti“, in uscita venerdì 20 ottobre.

Anche Mew e Petit presenteranno i loro inediti – “Mercoledì mai” e “Che fai” – prodotti rispettivamente da Sixpm e Takagi & Ketra, mentre Mida sarà proclamato vincitore dell’Oreo Challenge.

Durante la quinta puntata del Pomeridiano assisteremo infine alla prima eliminazione di Amici 23, che vedrà Samu Spina prendere il posto di Spacehippiez, messo in sfida immediata da Anna Pettinelli.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 22 ottobre è registrata).