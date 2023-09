Anteprima video: SAMUSPINA in “È tardi ormai” si perde nelle cupe notti inglesi tra spettri, insonnia e intelligenza artificiale

L’8 settembre, BMG ha rilasciato il nuovo singolo di SAMUSPINA intitolato “È tardi ormai“, un brano che fonde elementi di pop, urban, synth e melodia. Oggi, siamo lieti di presentarvi in anteprima il videoclip ufficiale su All Music Italia.

SAMUSPINA è lo pseudonimo di Samuele Spina, un talentuoso cantante e produttore di 23 anni originario di Milano. Nel suo passato, ha accumulato diverse esperienze musicali, in particolare come produttore di musica dance sotto lo pseudonimo di Danny Trexin.

Il progetto SAMUSPINA, invece, esplora il lato più autentico e sincero della musica di Samuele. Dopo il brano “COME SI FA“, che ci ha dato un primo assaggio del suo talento, e i due brani più vivaci “CERCAVO TE” e “SE TI VA“, il giovane cantante ci offre ora un’istantanea dell’angoscia giovanile, un racconto universale di smarrimento e riflessione mentre affronta le sfide che il tempo e la giovinezza ci pongono di fronte.

Il brano inizia delicatamente con note di pianoforte per poi esplodere in un ritornello liberatorio. In 3 minuti e 16 secondi, SAMUSPINA si sveste del suo abito di giovane spensierato e intraprendente per mettere a nudo tutte le sue fragilità, trovandosi sospeso tra il passare del tempo e l’aspettativa di sfruttare al massimo la giovinezza.

Ecco come lo descrive Samuele stesso:

“È TARDI ORMAI è un brano a cui sono particolarmente legato, soprattutto perché è stato uno dei primi che ho scritto quando ho avviato il mio progetto musicale, era nel cassetto da un po’ e non vedevo l’ora di condividerlo al momento giusto. Lo ritengo un brano cupo rispetto ai singoli usciti precedentemente, in questa canzone ho voluto riflettere sulle difficoltà di destreggiarsi fra il brivido e la voglia di buttarsi, mentre percepisco il tempo che passa e l’età che avanza. Scriverlo è stato quasi uno sfogo personale, ho cercato di rendere queste sensazioni anche nella produzione, a partire dal secondo ritornello che canto praticamente a squarciagola.“

Tra l’altro “È tardi ormai” ha ricevuto anche un’ottima recensione dal nostro critico musicale nelle sue pagelle.

Per quel che riguarda la possibilità di ascoltarlo live dopo il Flower Festival a luglio e l’apertura del concerto di Tananai al Carroponte di Milano, SAMUSPINA aprirà anche il concerto del 25 settembre alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

A seguire il testo del nuovo singolo e, in anteprima esclusiva per oggi sul nostro sito, il videoclip ufficiale.

SAMUSPINA ANTEPRIMA VIDEO È TARDI ORMAI

Il videoclip ufficiale del nuovo singolo di SAMUSPINA vede alla regia e al montaggio Claudio Zagarin. SAMUSPINA ce lo racconta così:

“Nel videoclip volevamo ricreare le stesse emozioni: l’abbiamo girato in Inghilterra, principalmente di sera proprio per riflettere nel cupo delle tipiche notti inglesi lo stato d’animo che traspare nel testo. A questo abbiamo aggiunto una chicca di cui sono molto orgoglioso: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per arricchire alcune scene del videoclip. Di mio cerco sempre di sperimentare e sono molto soddisfatto di come l’AI abbia aiutato a valorizzare alcune parti del girato: in alcune scene mi si vede perdermi nella notte, come se sperimentassi una specie di insonnia, un malessere che porta inevitabilmente con sé una serie infinita di spettri, che sono quelli che appaiono in continua evoluzione sullo schermo.“

SAMUSPINA È TARDI ORMAI TESTO

Tempo

Non sono mai attento

È da una vita che lo perdo

E non riesco

A dargli un senso

Sento

Che il mio forse sta finendo

Ed ora che è tutto spento

io rimango buio pesto

Ed è una vita che lo aspetto

Ma s’è fatto buio ed è già inverno

Ed è passato un altro anno tra un vorrei

E un domani smetto

E scusa se ci penso spesso

Ma io non mi aspettavo questo

E tu che mi aspettavi a casa

Resto Sospeso a metà

Tra il tempo e la mia età

correrò da te sta stanotte

E non mi dire che è tardi

È meglio che ora vai

Vorrei spegner la città

Solo per respirare

Correrò da te stanotte

E non mi dire è tardi ormai

E non ho tempo di fare le prove

Il non cambia nulla cambia

le persone

E vorrei un modo per sparire

Senza farci male

Senza dire niente

Senza far rumore

Sto

Dove nulla si muove

Ho

Solo 24 h

Mira

Poi spezzami il cuore

Qualcuno chiami un dottore

Chissà Cosa dirai se chiedono di me

Ti chiederai che cosa tu non sai di me

E scusa se ci penso spesso

Ma io non mi aspettavo questo

E tu che mi aspettavi a casa

Resto Sospeso a metà

Tra il tempo e la mia età

correrò da te sta stanotte

E non mi dire che è tardi

È meglio che ora vai

Vorrei spegner la città

Solo per respirare

Correrò da te stanotte

E non mi dire è tardi ormai

E non mi dire è tardi ormai

E non mi dire è tardi

Ma stanotte correrò da te

Attraverserò la città

Solo per dirti che

Resto Sospeso a metà

Tra il tempo e la mia età

correró da te sta stanotte

E non mi dire che è tardi

È meglio che ora vai

Vorrei spegner la città

Solo per respirare

Correrò da te stanotte

E non mi dire è tardi ormai

E non mi dire è tardi ormai