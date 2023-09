Tananai live al Carroponte: “Prima di conoscervi non era tutto così bello”

Ieri sera, sabato 9 settembre, al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) si è tenuta la penultima data del tour estivo di Tananai, che il 25 settembre si esibirà alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (data già sold-out).

Durante il live Tananai ha mostrato tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella più elettronica, regalando al pubblico anche un momento più intimo piano e voce. Tutto questo sulle note dei suoi più grandi successi, come “Tango” (triplo disco di platino), “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino), “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino) e “Abissale” (doppio disco di platino), tratti dal suo primo album di inediti “Rave, Eclissi” (disco di platino) e dall’EP “Piccoli boati“.

Sul palco del Carroponte Tananai è apparso disinvolto e sicuro di sé ma, come lui stesso ha ammesso, “Io sono molto insicuro. Tananai è stato a lungo un modo per scordarmi un po’ di Alberto. E invece, grazie a voi, ho scoperto che mi piace essere anche Alberto“.

Poi ha aggiunto: “Dietro le quinte me la stavo facendo sotto, perché non suono da un mese. Prima di conoscervi non era tutto così bello. Questa cosa non te la scordi! Io mi sono sempre sentito un inetto. Pensavo che non avrei avuto mai l’occasione di dire davanti a così tanta gente quello che avevo da dire. E invece… Nonni, avete visto che figata? Bello eh“.

Tananai: il legame con i fan e la promessa fatta al piccolo andrea

Al Carroponte Tananai ha dimostrato, ancora una volta, quanto è forte il legame con il suo pubblico. Ed ecco che, durante tutto il live, non ha mai distolto lo sguardo dalla sua gente, scegliendo piuttosto – in diversi momenti – di scendere dal palco per cantare con e tra di loro, anche quando gli si sono rotti i pantaloni e “Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto“.

Tananai accorcia dunque le distanze e cerca in tutti i modi un contatto, anche fisico, con le migliaia di persone che sono accorse a Sesto San Giovanni per il suo live, ma non solo!

“Una delle mie più grandi fortune è quella di poter incontrare persone fantastiche“, ha raccontato Alberto sul palco. “Il mese scorso ho conosciuto un bambino che sarebbe dovuto venire alla data di Gallipoli. Lui si chiama Andrea e due giorni fa ha festeggiato il suo compleanno. La sera del mio concerto Andrea è stato male, ma ha fatto finta di non avere nulla pur di venire. Poi si è scoperta la causa del suo stare male: la leucemia. Dato che gli avevo promesso che lo avrei portato con me sul palco non appena sarebbe stato possibile, adesso che si è ripreso alla grande possiamo videochiamarlo e renderlo partecipe di tutto questo!“.

Un momento davvero toccante, che evidenzia la grande sensibilità dell’artista, sempre attento e premuroso nei confronti dei più piccoli e di chi non ha mai smesso di sostenerlo in questi anni.

Tananai live al Carroponte: la scaletta