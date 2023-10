Mr.Rain e Clara per la prima volta insieme nel nuovo singolo ‘Un Milione di Notti’

Mr.Rain e Clara Un Milione di Notti testo e significato.

Arriverà venerdì 20 ottobre Un Milione di Notti il primo singolo di Mr.Rain insieme a Clara. Già disponibile da oggi in presave (clicca qui).

Mr.Rain e Clara – Un Milione di Notti – testo significato

La canzone è stata scritta da Mr.Rain con Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate e prodotta dallo stesso Mr.Rain. È un brano sull’amore, l’essenza più profonda di questo sentimento che spesso porta con sé molto dolore, ma nonostante tutto, è un amore che vale un’ultima notte insieme, che non è mai l’ultima:

vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso che è l’ultima notte con te…

I due cantanti raccontano così il brano.

Mr.Rain:

“Un milione di notti è un flusso di coscienza, parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico. Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima” .

Clara:

“Sono a quello che spero sia solo l’inizio del mio percorso nella musica e confrontarmi con artisti che fanno questo mestiere da anni è sicuramente stimolante, mi dà molta carica e lavorare a questo brano è stata una nuova esperienza e scoperta. Io sono una persona molto malinconica e “Un milione di notti” per me rappresenta proprio questo: l’essenza più nebulosa dell’amore e le incertezze che spesso accompagnano una relazione.”

Un Milione di Notti arriva dopo il successo a Sanremo 2023 dove Mr.Rain è arrivato terzo con Supereroi. È seguito poi il singolo estivo La Fine del Mondo con Sangiovani (certificato platino) e il Supereroi Tour con oltre 20 date in tutta Italia. Il 18 novembre sarà per la prima volta al Forum di Assago.

Supereroi è stata anche la colonna sonora del cortometraggio A Voce Nuda prodotto da One More Picture in collaborazione con Rai Cinema, presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia. Supereroi è da poco uscita anche in Spagna, dove Mr.Rain canta con l’artista spagnolo Beret.

Clara, dopo il debutto cinematografico in Mare Fuori 3 dove interpreta la trapper milanese Giulia/Crazy J, conquista il pubblico musicale con Origami all’alba (triplo platino). Ad aprile arriva il singolo Cicatrice e poi le collaborazioni con MV Killa (Replay) e ora Mr.Rain.

Un Milione di Notti – TESTO

In arrivo dal 20 ottobre.