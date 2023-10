Amici di Maria De Filippi, le pagelle della quarta puntata: Lil Jolie e Holden colpiscono ancora!

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 15 ottobre 2023.

Nella puntata con ospite musicale Emma, Dustin ha svolto il compito assegnatogli da Raimondo Todaro, per il quale il ballerino era distante anni luce dall’espressività di Umberto. La Celentano ed Emanuel Lo si sono invece detti molto soddisfatti del lavoro svolto dal ragazzo, che ha danzato dapprima sulle note di “Suddenly I See” e successivamente su quelle di “Purple Rain“.

Nicholas, invece, ha svolto il compito assegnatogli dalla maestra Celentano, ballando sulle note di “Surfin Usa“ (voto: 4) e “Survivor” (voto: 1), mentre Chiara ha vinto la sfida contro Denise. A giudicare Irma De Paola, secondo la quale Chiara ha tutte le potenzialità per diventare una ballerina versatile.

Durante il Pomeridiano sono infine stati mostrati due video. Il primo riguarda Alessandra Celentano e il modo in cui guarda i suoi allievi, rispetto agli altri ballerini, mentre si esibiscono. Il secondo, invece, riguarda Petit e le sue doti da seduttore. Di fatto, il cantante ha addirittura un bacio personale: il “bacio alla Petit“. Peccato che non sia mai troppo fortunato in amore!

amici 23: Le gare di canto e ballo

Anche durante la quarta puntata del Pomeridiano si terranno due gare, una di canto ed una di ballo, che genereranno due classifiche. Chi si posizionerà ultimo, esattamente come la scorsa settimana, dovrà riconsegnare la propria felpa al professore di appartenenza, che potrà decidere se confermarla o meno.

A giudicare la gara di canto sarà Emma Marrone, in studio per presentare il nuovo album di inediti “Souvenir” (qui la nostra videointervista). Per la gara di ballo, invece, Maria ha chiamato il ballerino e coreografo spagnolo Sergio Bernal Alonso.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Holden canta Turning table di Adele

canta di Sofia balla Aranciata di Madame

balla di Mew canta Anche fragile di Elisa

canta di Elia balla 5 Gocce di Irama

balla di Mida canta Sotto il cielo di Roma di Aiello

canta di Marisol balla Tu t’e scurdat’ ‘e me di Liberato

balla di Petit canta Take you dancing di Jason Derulo

canta di Dustin balla Grenade di Bruno Mars

balla di Holy Francisco canta Oroscopo di Calcutta

canta di Nicholas balla I nverno dei fiori di Michele Bravi

balla di Sarah canta Hikikomori dei Pinguini Tattici Nucleari

canta dei Gaia balla Creepin’ di Metro Boomin , The Weeknd e 21 Savage

balla Creepin’ di , e Spacehippiez canta Everlasting Love dei Love Affair

canta dei Kumo balla Mercy di Shawn Mendes

balla di Lil Jolie canta Jaded di Miley Cyrus

canta di Simone balla di Temperature di Sean Paul

balla di di Matthew canta Way down we go dei Kaleo

canta dei Stella canta Alfonso di Levante

GARA CANTO GIUDICATA DA EMMA

Lil Jolie Matthew Holden Mew Sarah Mida Stella Petit Spacehippiez Holy Francisco

Ezio non ha preso parte alla gara a causa di un provvedimento disciplinare per le condizioni igieniche della casetta. Secondo i compagni, infatti, l’allievo di canto è il più disordinato e quello che pulisce di meno.

GARA BALLO GIUDICATA DA SERGIO BERNAL ALONSO

Simone Marisol Kumo Gaia Dustin Sofia Nicholas Elia

AMICI 23: GARA IMPROVVISAZIONE E GARA INEDITI

Nella gara di improvvisazione di ballo Andrea Alemanno tra Kumo, Nicholas e Dustin ha voluto premiare Kumo, che che si esibirà al Milano World of Dance 2023.

I tre ballerini hanno portato in scena un sentimento, aiutandosi con un oggetto. Nello specifico, Kumo ha rappresentato il dolore con una camicia. Dustin, invece, ha danzato con un mappamondo, che lo ha condotto dapprima in America e poi in india. Nicholas, infine, con un naso da pagliaccio, ha mostrato la fragilità – comune a tanti esseri umani – che si cela dietro il naso rosso.

Si passa poi alla gara di inediti, che ha visto sfidarsi – su scelta dei professori – Holden con “Dimmi che non è un addio” (qui il testo) e Sarah con “Touché” (qui il testo).

A giudicare la gara è stato Katoo, che ha premiato Holden.

