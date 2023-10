Emma Marrone, “Souvenir” è il primo capitolo di un progetto più ampio. “Alle donne chiedo più empatia”

Emma Marrone ha presentato ufficialmente il suo nuovo album Souvenir, disponibile da venerdì 13 ottobre, che contiene 9 canzoni tra cui anche Mezzo Mondo e Taxi Sulla Luna.

L’abbiamo incontrata nella sede di Universal per farci raccontare di cosa parlano queste nuove canzoni e, più in generale, di tutto il processo creativo di questi ultimi due anni:

“Sto bene, sono contenta di essermi presa il mio tempo in questi due anni. Mi sono dedicata ad altre cose, in mezzo ci sono stati altri disastri però sono tornata serena, contenta e con la voglia di tornare fino in fondo”.

Otto canzoni che, come lei stessa dice, non nascondo rabbia o sentimenti negativi ma che ognuno può interpretare come preferisce:

“Il bello delle canzoni è che danno la possibilità a ognuno di avere la propria interpretazione. Io avverto riappacificazione con il mondo, con me stessa. Colgo un romanticismo e una poetica che pensavo non mi appartenesse”

Intervallo è di certo la fetta di vita più importante di Emma Marrone:

“Questa canzone è la sintesi dell’ultimo anno mio e della mia famiglia vissuto accanto a mio padre e alla sua malattia, perché poi sembra che la malattia diventi un pezzo della famiglia.

Ho vissuto un periodo molto destabilizzante, dove continuavo a fare il mio lavoro senza dire niente a nessuno e la gente non poteva immaginare l’inferno che stavamo vivendo.

Con Intervallo ho lasciato andare la rabbia accumulata, lasciando spazio alla dolcezza dei ricordi e nonostante tutto sono grata alla vita per avere avuto un padre del genere”

Un’altra canzone importante è Capelli Corti, dove Emma Marrone parla da donna alle donne e racconta ciò che meritano:

“Le donne meritano ogni giorno solidarietà da parte delle altre donne. Se le donne tirassero fuori più intelligenza, empatia e sensibilità creerebbero davvero un muro contro la società patriarcale odierna.

Molto spesso i social mostrano un unico modello, stereotipato, della donna che è irreale. Il mio messaggio è di amarsi nelle proprie imperfezioni perché la donna perfetta non esiste”

Qualche giorno fa Elodie, durante la conferenza stampa di Red Light, ha spiegato che le donne della musica e dello spettacolo italiane stanno creando sempre più una grande e bella squadra che unisce le forze. In questo album però ci sono solo feat con uomini:

“Sono contenta di quello che ha detto Elodie, tra di noi c’è tanta empatia e tanto incoraggiamento e mi dispiace che i nostri stessi fan creano discorsi inutili per metterci le une contro le altre quindi ragazzi fatela finita con ste stronzate su twitter perché noi davvero ci vogliamo bene, ci sentiamo, ci scriviamo.

Questo disco non nasce con la volontà di fare dei feat. E’ nato a ottobre 2022 e sto uscendo dallo studio meno di un anno dopo. Il feat con Lazza non è un feat perché Amore Cane l’ho scritta io. Lui l’ha sentita, si è innamorato e mi ha proposto di fare il feat. A distanza di mesi, questa estate abbiamo trovato due giorni per chiuderci in studio da Drillionaire e abbiamo chiuso il brano.

Sto già lavorando al prossimo capitolo, questa è solo la prima parte, quindi spero che nel prossimo ci siano tanti feat con le donne della musica italiana”

A proposito di donne, Annalisa ha raggiunto la posizione N.1 in classifica dopo tanto tempo. Perché il pubblico è diffidente con le cantanti:

“Forse stanno capendo che pushare solo gli uomini non è sano e non fa bene alla musica. C’è un’attenzione maggiore verso le donne come Annalisa, Elodie, Angelina Mango. Credo che la meritocrazia stia tornando a emergere”

Tutti nomi di artiste uscite fuori dalla stessa ‘famiglia’, quella di Amici:

“Maria sa quello che fa, devo tutto a lei e tutt’ora è la prima persona che ascolta i miei album prima dell’uscita. Le ho mandato Mezzo Mondo, Iniziamo Dalla Fine e non ha sbagliato un consiglio. E’ un punto di riferimento fondamentale nella vita e nella carriera”

In questi giorni, dal 13 al 21 ottobre, ci sarà il flagship store dentro la Mondadori in Duomo a Milano:

“Ci sarà un merch speciale per quei giorni lì, io sarò murata lì dentro in questo salottino. Volevo rompere le barriera del tavolino e le firme, voglio ascoltare che cos’hanno da dire i fan in uno spazio tranquillo. Sono contentissima”

E poi il ritorno nei club da metà novembre:

“Sono rilassata. Non è nato come un tour ma come una presentazione live nei club piccoli. E’ bello per me e per la gente, che vede l’artista vicino e non lontano come nei palazzetti”

EMMA MARRONE “SOUVENIR” VIDEOINTERVISTA COMPLETA