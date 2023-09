Irama e Rkomi, fuori con il singolo “Sulla pelle”, annunciano la data zero del “No stress tour”

Da pochi giorni Irama e Rkomi hanno lanciato il secondo singolo estratto dal Joint album “No stress“, “Sulla pelle“. Ora arriva l’annuncio della data zero del tour nei Palasport in partenza a novembre.

Il primo brano lanciato da questo progetto, fuori per Island Records/Warner Music, “Hollywood” è stato certificato con il disco di Platino.

A seguire il testo di “Sulla pelle“.

Mi hai detto che non torni

Sul letto vetri rotti

Che neanche li raccogli più

Go, go, go, go

Mi fai morire come non l’ho mai

Sentire scomodo, mi fa salire il vomito

Come un mix di soldi e droghe

Ci penso ancora, scende l’alba, ti giri nel letto

E gridi e lo sai, non è lo stesso

E fingi di no, ma ormai è tardi, oh

Mentre cadi, oh, oh, oh, oh

Con le mani sulla pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Fino a perdere il dolore

Non strapparmi via la pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Uh, uh, uh-uh

La mia ragazza è matta, ma può fare di meglio

Non ci siamo mai ancora lanciati da un grattacielo

Mi sento come un ingranaggio funzionante in un immenso macchinario

Sto cadendo verso l’alto

Colpevole, mi guardo nello specchio mentre

Questo terreno, vorrei che ci inghiottisse

Un buco nero, una voragine dipinta

Con le mani sulla pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Fino a perdere il dolore

Non strapparmi via la pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Uh, uh, uh-uh

Baciami, scendi o lanciamoci dentro

Immagina se (immagina se), immagina se (immagina se)

Se ogni cosa che ho di noi sparirà

E so che ti amo, ma ti ammazzerò, ehi

con le mani sulla pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Fino a perdere il dolore

Non strapparmi via la pelle

Dirmi una bugia non serve

Che ci ammazziamo come sempre

Uh, uh, uh-uh

Il momento di presentare dal vivo, insieme sul palco, le canzoni più importanti del proprio repertorio, e i brani dell’album in coppia, è quasi arrivato. Il “NO STRESS Tour“, la tournée nei palasport organizzata da Vivo Concerti, prenderà il via a novembre.

Al calendario si aggiunge una nuova data, la data zero del tour, il 18 novembre 2023 al Zoppas Arena di Conegliano in provincia di Treviso.

Irama Rkomi No stress tour calendario

Sabato 18 novembre 2023 || DATA ZERO Conegliano (TV) @ Zoppas Arena – NUOVA DATA

Sabato 25 novembre 2023 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Martedì 28 novembre 2023 || Napoli @ PalaPartenope

Sabato 2 dicembre 2023 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 6 dicembre 2023 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Martedì 12 dicembre 2023 || Casalecchio di Ren