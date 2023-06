Irama, Rkomi e Shablo... Il trio di "Luna piena" si riunisce per "Hollywood", primo singolo estratto da "No stress"

Irama Rkomi Hollywood significato del testo del primo singolo estratto dal Joint album dei due artisti.

Dopo le collaborazioni in Luna piena nel disco di Rkomi (quattro dischi di platino) e in 5 gocce, nel disco di Irama (altri quattro dischi di platino) i due cantautori, tra gli artisti maggior successo nelle nuove generazioni, hanno decido di incidere un album insieme.

Il progetto si intitola No stress e, come annunciato con un video nei giorni scorsi, uscirà per Island Records/Warner Music Italy, venerdì 7 luglio. Qui tutte le informazioni che conosciamo al mondo e il link per il pre-order.

Irama Rkomi Hollywood significato del brano

Il primo singolo estratto dal disco si chiama Hollywood ed è fuori da venerdì 9 giugno, esattamente un mese prima del lancio del disco.

Il pezzo parla d’amore attingendo nelle strofe dal vissuto di entrambi gli artisti, Rkomi per esempio cita anche alcune sue celebri ex. Una canzone sulla confusione in amore e su quelle storie tormentate che non si capisce se facciamo più bene o male ma che, inevitabilmente, siamo portati a vivere fino in fondo.

Con Irama e Rkomi collabora nuovamente Shablo che porta un sound internazionale al pezzo rendendolo qualcosa di unico nell’attuale panorama musicale italiano.

Irama Rkomi Hollywood testo e audio

In arrivo