Arriva l’annuncio: Irama & Rkomi lanciano nell’estate 2023 un Joint album pronto a scardinare le regole del pop: “No stress”

Irama & Rkomi,dopo aver disseminato indizi attraverso foto e video direttamente dall’America, hanno annunciato oggi, 5 giugno 2023, l’uscita del loro Joint album, un disco congiunto in arrivo nel mese di luglio per Warner Music Italy/Island Records.

Filippo e Mirko, questi i veri nomi di Irama e Rkomi, sono sicuramente tra gli artisti di maggior successo lanciati nella musica italiana negli ultimi anni, due cantautori under 30 che, con estrema coerenza, sono riusciti a coniugare rap, urban e melodia dando vita ad un pop italiano dal sapore internazionale.

Irama, 44 dischi di platino, 3 dischi d’oro e oltre 2 miliardi di streaming, e Rkomi (un miliardo di streaming solo con l’ultimo album, Taxi driver, e un totale di 55 dischi di platino e 25 dischi d’oro conquistati in carriera, diversi mesi fa sono entrati in studio insieme, per scrivere e registrare nuova musica.

Un progetto fortemente voluto dai due artisti, che sono legati da una lunga e proficua collaborazione che li ha visti collaborare nei brani 5 gocce e Luna piena, entrambi certificati con quattro dischi di platino, ma anche da una solida amicizia, cementata anche durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3.

Da queste basi nasce un disco, da cui verrà annunciato presto un primo singolo, e diversi progetti in coppia per il futuro.

Irama & Rkomi No stress

Il titolo del Joint album dei due artisti, un progetto fuori da venerdì 7 luglio per Warner Music Italy / Island Records è No stress. Questa la copertina dell’album.

La tracklist del disco viene annunciata come sorprendentemente varia, ricca di nuovi stimoli e ispirazioni. No Stress sarà un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.

Non ci resta che aspettare il 7 luglio e pre-ordinare e pre-salvare il disco qui.