Amici di Maria De Filippi, le pagelle della quinta puntata: Mida debole senza autotune, Holy Francisco sempre più ripetitivo

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della quinta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 22 ottobre 2023.

In questo nuovo appuntamento speciale con il talent show di Canale 5 a giudicare una speciale gara di interpretazione c’è delle più grandi interpreti italiane, Fiorella Mannoia, tra poco nuovamente in tour con lo spettacolo “Luce” (qui le date).

La gara canto invece vede come giudice il cantautore multiplatino Rkomi mentre quella di ballo la direttrice della scuola di danza e del corpo di ballo del teatro dell’ìOpera di Roma, Eleonora Abbagnato.

Ospiti musicali della puntata Mr. Rain e Clara che presentano il loro nuovo brano, “Un milione di notti“.

Presenti in studio anche uno degli A&R di Warner Music Italy, Filippo Gimigliano, il ballerino Kledi per valutare la gara di improvvisazione.

amici 23: le gare della quinta puntata

Dopo il compito di Dustin sull’interpretazione nel ballo assegnato dalla Celentano, prima della gara cover, dove l’ultimo andrà in sfida, ci sarà la gara di interpretazione giudicata da Fiorella e i partecipanti, uno per insegnante, sono stati scelti dai ragazzi stessi e sono: Mew per Lorella, Lil Jolie per Rudy e Stella per la Pettinelli.

Il primo in classifica avrà un punto per sé e per tutta la sua squadra nella gara cover.

Mew canta “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini. Per Lil Jolie il brano è “Senza un perché” di Nada. Per Stella il brano è “A Song for you“. Ed è proprio quest’ultima la vincitrice scelta dalla Mannoia.

Si parte con le gare di canto e ballo dove, la proposta di Lorella di togliere per una puntata l’autotune ai suoi cantanti, ma anche a quelli dei colleghi, viene rifiutata. da Rudy e Anna. Saranno quindi solo quelli della Cuccarini ad esibirsi senza. Per il colleghi è una visione antica della musica, non un compito.

Entrano Eleonora Abbagnato e Rkomi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell'ingresso nel programma.

Nicholas balla “ Bella senz’anima ” di Riccardo Cocciante

balla “ ” di Holden canta “ Without you ” di Kid Leroi

canta “ ” di Marisol balla “ Ain’t no other man ” di Christina Aguilera

balla “ ” di Mew canta “ Strong ” di London Grammar

canta “ ” di Simone balla su “ Let’s Twist again “

balla su “ “ Lil Jolie canta “ Try ” di P!nk

canta “ ” di Elia balla “ Fuori luogo “di Ernia e Madame

balla “ “di e Holy Francisco canta Quanto ti vorrei di Chiello

canta di Sofia balla su “ Ragazza sola ” di Annalisa

balla su “ ” di Petit canta “ Sopra ” di Gazzelle

canta “ ” di Kumo balla “ Chiagne ” di Geolier

balla “ ” di Matthew canta “ Message in a bottle “dei Police

canta “ “dei Gaia balla “ Enemy ” degli Imagine Dragons

balla “ ” degli Nicholas balla I nverno dei fiori di Michele Bravi

balla di Sarah canta “ Chimica “di Rettore e Ditonellapiaga

canta “ “di e Dustin balla con Giulia su “ Fai rumore ” di Diodato

balla con su “ ” di Spacehippiez canta Everlasting Love dei Love Affair

canta dei Mida canta “ Where she goes ” di Bad Bunny (senza autotune)

canta “ ” di (senza autotune) Simone balla di Temperature di Sean Paul

balla di di Chiara balla “ Nobody’s perfect ” di Jessie J

balla “ ” di Stella canta “ Tutta colpa mia ” di Elodie

canta “ ” di Spacehippiez canta “ Le cose in comune ” di Daniele Silvestri

canta “ ” di Ezio canta ” “ Piccola anima ” di Ermal Meta

GARA CANTO GIUDICATA DA RKOMI

Mew Lil Jolie Matthew Sarah Petit Stella Holden Ezio Spacehippiez Mida Holy Francisco

Holy, Ezio e Stella prendono il +1 guadagnato da quest’ultima nella gara interpretazione. La classifica quindi diventa la seguente

Mew Lil Jolie – Stella Matthew Ezio Sarah Petit Holden – Holy Francisco Spacehippiez Mida

GARA BALLO GIUDICATA DA ELEONORA ABBAGNATO

Sofia Dustin Nicholas Chiara Kumo Gaia Marisol Elia – Simone

Consegnano le maglie Elia e Simone, tra i ballerini. Rudy Zerbi si appella all’etica dei professori e di togliere il punto guadagnato da Holy a spese di Mida e mandare in sfida il suo allievo. La Pettinelli accetta e quindi Holy Francisco riconsegna la maglia.

Holy Francisco non è d’accordo con la sua professoressa e ha paura di andare a casa per via della sfida. Cosa che, con l’inedito che ha al momento, non accadrà mai, serve troppo al programma.

Nella gara di improvvisazione giudicata da Kledi si sfidano Elia, Nicholas e Marisol. Il tema è “La mia favola“. Vince l’esibizione allo spettacolo “Carla Fracci Mon amour” Marisol.

Dopo l’esibizione di Mr. Rain e Clara arriva il momento di una sfida immediata di canto voluta da Anna Pettinelli: Spacehippiez dovrà confrontarsi con un nuovo provinato, Samuspina (qui la sua storia).

Giudica Filippo Gimigliano di Warner Music Italy. La sfida è sugli inediti, “SoloSolo” per Spacehippiez, e “Vorrei” per Samuspina. Trova il brano del primo fresco e fatto bene ma senza elementi di novità in Samuspina trova personalità e riconoscibilità, e fa entrare lui nella scuola eliminando Spacehippiez.

La puntata si conclude con gli inediti dei ragazzi: “Che fai” per Petit

La puntata si conclude con gli inediti dei ragazzi: "Che fai" per Petit