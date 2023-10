Amici 23: nuovo inedito, con la produzione di SIXPM, per Mew… “Mercoledì mai”

Mew Mercoledì mai testo e significato del secondo inedito, il primo che verrà lanciato sugli store, presentato dalla ragazza ad Amici.

Nella puntata in onda il 22 ottobre 2023 Mew, qui la sua storia prima del programma, ha presentato un nuovo brano inedito. Dopo “Sangue“, canzone che tra l’altro era già stata lanciata sugli store digitali prima del suo ingresso nella scuola, arriva la volta di un nuovo brano.

Probabilmente il precedente non ha convinto la produzione del programma che, in vista del lancio dei primi singoli, ha voluto fare uno switch.

Mew Mercoledì mai signficato del brano

Questo pezzo è stato prodotto per Mew da SIXPM.

Si tratta di un brano in cui la ragazza si presenta come ribelle e senza regole, libera da ogni tipo di condizionamento esterno e disinteressata al giudizio degli altri, affermando: “Non sono una santa, dovresti saperlo pure tu…”

Mew Mercoledì mai testo

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

Mi sveglio con il mal di testa

prendo due Tavor che botta

penso a te

il sole dalla finestra

col primo raggio che passa

e siamo in tre, siamo in tre

torno quella sera con i lividi

semaforo rosso una sera di giovedì

mercoledì mai

e mentre ti riduco in cenere

ti abbraccio e fai da anti proiettile

ma

non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no, non sono una santa

Non so te

le tue labbra su di me

le voglio anche se sai

mercoledì mai

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no non sono una santa

mercoledì mai