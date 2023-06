Dopo il duetto con Mengoni Jeson lancia il brano “Halleluja” dedicato ad una persona a lui vicina

Jeson (nome d’arte di Daniele Fossatelli) ha collaborato con Marco Mengoni nel brano Lasciami indietro, incluso nel progetto Materia Prisma. Adesso, l’artista lancia il suo nuovo singolo: Halleluja, negli store digitali dal 16 giugno 2023 (Epic Records/Sony Music Italy).

L’artista e cantautore romano propone un brano dal sound r&b, mostrando il carattere introspettivo della sua musica. Halleluja, prodotto da MDM, ha un testo vivido e sincero che raggiunge il culmine nel potente ritornello. Sotto il profilo musicale, il brano di Jeson propone mood diversi. L’intro, intima e spirituale, lascia spazio a una seconda strofa in cui il basso e la parte ritmica determinano un movimento più definito ed energico, per chiudere con uno special riflessivo e, a tratti, passionale. Il pezzo è caratterizzato dalla centralità dei cori e dalla fusione dei generi elettronico e acustico, grazie all’utilizzo delle chitarre.

Con Halleluja, Jeson continua il racconto del suo progetto musicale con forza e intensità. L’artista presenta così il brano: “Halleluja è un singolo fondamentale per il mio percorso artistico. Penso che abbia un ritornello esplosivo, capace di arrivare a chiunque come un pugno allo stomaco. La produzione ha delle atmosfere di tonalità scura, che già dai primi secondi permette a chi ascolta di entrare in un vortice di emozioni”.

Jeson sottolinea: “Questo estratto, come il precedente, parla del mio percorso di crescita, ma questa volta riesce a farlo attraverso gli occhi dell’amore. Ci sono, infatti, sfumature sentimentali che caratterizzano il pezzo, dedicato ad una persona a me molto vicina”. E spiega: “Vorrei vivere negli occhi tuoi come il diavolo fa con me” è la frase che riassume il brano nel migliore dei modi. Secondo me, è una fortuna poter avere accanto un’anima pura dentro la quale poter vivere finché lo si vuole”.

Conosciamo meglio Jeson

Jeson, classe ’98, è nato nel quartiere Cinecittà a Roma. Comincia ad avvicinarsi alla musica all’età di 13 anni. La sua carriera inizia con la scrittura di testi e poesie da abbinare alla musica black. In seguito, il suo percorso incrocia il producer MDM, nel quale Jeson trova il giusto partner musicale. Insieme, lavorano per proporre un repertorio a metà tra rap e r&b nelle loro versioni più crepuscolari e riflessive.

Alla pubblicazione del singolo Diario di Bordo il 14 gennaio 2021, segue l’uscita del suo primo progetto ufficiale: Fuori da un oblò (14 maggio 2021).

Dopo la release del suo primo EP, Jeson lavora come autore per altri artisti e inizia a gettare le basi per il suo nuovo progetto, sempre in collaborazione con il produttore MDM. Nel 2023 firma per Epic Records/Sony Music Italy; e pubblica il brano Il Mio Posto il 7 aprile 2023. Segue la collaborazione con Marco Mengoni come feat. dell’album Materia Prisma per il pezzo Lasciami indietro. Il suo percorso continua ora con il singolo Halleluja.