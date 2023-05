Marco Mengoni: tutti i duetti, i produttori e gli autori dei brani di “Materia (Prisma)”

Marco Mengoni Materia (Prisma) autori, produttori e tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo capitolo della trilogia Materia fuori dal 26 maggio in contemporanea con il nuovo singolo, Pazza musica, con Elodie.

Dopo l’avventura all’Eurovision, evento in cui ha portato a casa un onorevole quarto posto, il cantautore è pronto a partire dal 17 giugno con il suo tour Marco Negli Stadi che, tra l’altro, ha visto andare sold out le date di Bari, Bologna e Milano (qui il calendario) e, ricordiamo, si concluderà al Circo Massimo il 15 luglio.

Come dicevamo in apertura il 26 maggio si chiudere la trilogia Materia iniziata a dicembre del 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle).

Con questo nuovo ed ultimo capitolo Materia (Prisma), il cantautore esplora nel profondo ogni singola sfaccettatura che caratterizza l’essere umano, traducendo in musica le esperienze e gli insegnamenti che ha fatto propri grazie al suo spirito d’osservazione che da sempre lo accompagna, come lui stesso racconta:

“Ho pensato, vissuto e scritto questo album analizzando stati d’animo e comportamenti, da quelli più carnali o poco razionali, ma anche quelli abituali e conosciuti, cercando di mostrare una visione filtrata di quel che la

natura umana mi ha mostrato. Il prisma ha la capacità di scomporre la luce e mostrare i colori che la compongono.

Dicono sia fisica, per me è pura magia. L’uomo è un prisma: ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle e scomporle per analizzarne ogni possibilità e ogni significato… Esiste solo una differenza: l’uomo ha una coscienza, il prisma no.”

Materia (Prisma) si sviluppa in 10 tracce questa la tracklist delle versioni in digitali, vinile e in cd. Quest’ultima contiene un brano in più, Fiori d’orgoglio in versione solista.

VERSIONE DIGITALE

01 Due Vite

02 Fiori D’Orgoglio (feat. Ernia)

03 Pazza Musica (con Elodie)

04 Incenso

05 Un’Altra Storia

06 Appunto 5: Non Sono Questo

07 In Tempo

08 The Damned Of The Earth

09 Lasciami Indietro (feat. Jeson)

10 Due Nuvole

VERSIONE VINILE

Lato A

01 Due Vite

02 Fiori D’Orgoglio (feat. Ernia)

03 Pazza Musica (con Elodie)

04 Incenso

05 Un’Altra Storia

Lato B

06 Appunto 5: Non Sono Questo

07 In Tempo

08 The Damned Of The Earth

09 Lasciami Indietro (feat. Jeson)

10 Due Nuvole

VERSIONE CD

01 Due Vite

02 Fiori D’Orgoglio (feat. Ernia)

03 Pazza Musica (con Elodie)

04 Incenso

05 Un’Altra Storia

06 Appunto 5: Non Sono Questo

07 In Tempo

08 The Damned Of The Earth

09 Lasciami Indietro (feat. Jeson)

10 Due Nuvole

11 Fiori D’Orgoglio

Foto di copertina di Andrea Bianchera.

