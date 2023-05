Marco Mengoni ed Elodie, i due artisti più sensuali della musica italiana pronti a lanciare “Pazza musica”

Marco Mengoni Pazza musica testo e significato del brano per l’estate che vede uniti per la prima volta due degli artisti italiani più amati del momento. Mengoni, per l’appunto, ed Elodie.

Se Marco è reduce dal quarto posto all’Eurovision Song Contest 2023 e da oltre 20.000 biglietti venduti in 48 ore per il tour europeo, nonché in attesa di lanciare la conclusione del progetto Materia e tornare in tour negli stadi, Elodie ha stupito pubblico e critica con il suo primo concerto al Forum d’Assago, uno spettacolo internazionale che ha portato all’annuncio di nuove date live per l’artista vincitrice del David di Donatello per il brano Proiettili.

Ora i due artisti, forse i più sensuali della musica italiana attuale, sono pronti ad unire le voce sulle note di Pazza musica e dare battagli agli altri tormentoni estivi.

Marco Mengoni Pazza musica significato del brano con Elodie

Pazza musica arriverà in radio e nelle piattaforme digitali in contemporanea con l’uscita di Materia (Prisma), venerdì 26 maggio 2023.

Il brano è ovviamente una canzone d’amore, un botta e risposta a due tra i cantanti che ricordano quanto la musica, una pazza musica, sia importante quando le cose vanno male e si è da soli.

Tra l’altro chi era al concerto di Elodie ricorda che in un momento musicale dello show le parole “Pazza musica” hanno fatto capolino senza che l’artista svelasse la natura dello spoiler.

Marco Mengoni Pazza musica testo e audio del brano con Elodie

In attesa del 26 maggio ecco un’anteprima del testo del brano.

Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa

che ci siamo fatti terra bruciata

stupide canzone in in mezzo alla strada

poi ti ricordi quanto ti senti da solo

ti ricordi quando non c’era nessuno

solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica

pazza musica, pazza musica, pazza musica

pazza musica, pazza musica, pazza musica