Elodie al Forum fa scintille e dimostra di essere l’unica Diva d’Italia

Elodie al Forum ha dato una prova di forza senza pari in questa stagione e in questa generazione di artist* italian*, dimostrando di non avere nulla da invidiare alle acclamate star internazionali.

La sua, più che una data live, è stata una vera e propria festa generazionale dove non si è mai smesso di ballare e cantare neanche per un secondo.

Negli ultimi anni si è sempre sperato di avere un’artista di questo calibro e di questa levatura e, dopo avere visto Elodie al Forum, possiamo affermare senza smentita che l’abbiamo trovata.

Per spiegarvi cosa sia successo nelle quasi due ore di concerto, immaginate un mix perfetto tra Raffaella Carrà e Dua Lipa sia on stage che sugli spalti.

La capacità di unire, di lanciare messaggi forti, di parlare a tutti partendo sempre dall’idea di essere portavoce e simbolo di tante persone che, in lei, vedono un faro di speranza.

Elodie è questo, oggi, per l’Italia e nessuno le potrà togliere lo scettro dopo averlo conquistato con forza e costanza dopo un inizio di carriera che non è per nulla paragonabile a ciò che vediamo e ascoltiamo oggi.

elodie al forum, scaletta del concerto

Entrando più nel dettaglio di questa unica data della stagione di Elodie al Forum di Assago, partiamo da un dato positivo che bisogna sottolineare: la perfezione della scelta della scaletta.

I brani scelti sono stati quasi obbligati, considerando che si partiva dalle hit clamorose degli ultimi anni e, attorno a quelle, si è costruito lo spettacolo.

La scelta, definibile “furba” ed efficace, è stata quella di premiare tutti i brani che nelle classifiche e in radio sono andati una bomba, sacrificando qualcosa dell’ultimo album.

Ecco, di seguito, la scaletta completa:

INTRO

PURPLE IN THE SKY

DANSE LA VIE

STROBO

GUARANÀ + NERO BALI

————————————————-

OK. RESPIRA

ANDROMEDA

VERTIGINE (con Elisa)

TOGETHER (con Elisa)

AMERICAN WOMAN (con BigMama)

PENSARE MALE (con Stash)

DUE (+ reprise)

————————————————-

TUTTA COLPA MIA

MAL DI TESTA

PARLI PARLI + DIMMI DI SBAGLIATO CHE C’È

PROIETTILI (con Joan Thiele)

————————————————-

LA CODA DEL DIAVOLO (con Rkomi)

MAI PIÙ

BOY BOY BOY

TRIBALE + FESTIVAL (con Paola & Chiara)

SING IT BACK

APOCALISSE

UNA COME CENTO

————————————————-

INTERLUDE

MARGARITA

BAGNO A MEZZANOTTE

Il concerto di Elodie al Forum è stato il primo Amazon Music live, infatti chi non è riuscito a essere fisicamente presente ha comunque potuto apprezzare l’evento dal vivo su Prime Video e Twitch.

Un evento che, oltre alla sua protagonista, ha visto alternarsi sul palco Elisa, Big Mama, Stash dei The Kolors, Rkomi e, soprattutto, Paola & Chiara.

Per tutti gli ospiti c’è stata un’accoglienza calorosa ma quando sono salite le sorelle Iezzi è letteralmente impazzito il Forum in toto, continuando a osannare il duo più iconico degli ultimi 20 anni dall’inizio alla fine.

elodie tornerà nei palazzetti a novembre

Dopo questa grande prova di forza e maturità artistica dal vivo, Elodie tornerà a calcare alcuni dei palcoscenici più importanti in Italia.

Sono tre le date ufficiali fino a questo momento nei tre principali palazzetti del nostro Paese:

ELODIE | PALASPORT AUTUNNO 2023

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Photo Credits Francesco Prandoni