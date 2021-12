MARCO MENGONI VIDEOINTERVISTA: “Materia (Terra) mi fa sentire soddisfatto come mai prima”

Marco Mengoni ha presentato Materia (Terra), il suo nuovo album che sarà disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy.

Arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico, Materia (Terra) è l’inizio di un nuovo capitolo della carriera di Marco Mengoni.

È, infatti, il primo di una trilogia, che racconterà tre anime diverse, ma complementari del cantautore. Dalle sue origini, passando per le sue ricerche sonore, arrivando alla sua attenzione verso la contemporaneità. Tre mondi sonori che rappresentano la sua unicità musicale.

Marco Mengoni punta alla riflessione, sulla necessità di prendersi il proprio tempo, sulla lentezza e la pazienza. Un’analisi attenta sul mondo che viviamo, sui rapporti umani e sulla necessità di vivere le emozioni a pieno, con onestà e senza paure.

“Ho avuto le idee molto chiare, fin dall’inizio, su tutto il progetto. Sapevo esattamente da dove partire, cosa volevo raccontare e come”.

In Materia (Terra) c’è la musica che Mengoni ha scelto, “che istintivamente cerco per trovare il mio centro, è lì che torno ogni volta.”

11 tracce (13 nella versione CD), anticipate e aperte da Cambia un uomo, il singolo attualmente in rotazione. Intenso, profondo e avvolgente che “aveva in sé tutti gli elementi di questo disco”.

Due i featuring: uno con Gazzelle in Il meno possibile e uno con Madame in Mi fiderò.

Abbiamo intervistato Marco Mengoni nel luogo dove tutto è stato creato: il suo studio di registrazione, che è stato la casa di Materia (Terra), dove sono confluite tutte le idee e dove tutti i brani hanno preso la loro prima forma. Marco ha curato anche la produzione vocale di tutti i brani.

LO SPEAKEASY NEL CUORE DI MILANO

Per presentare Materia (Terra), Marco Mengoni ha pensato a un evento esclusivo, uno speakeasy inaspettato, in club misterioso nel cuore di Milano.

Ieri sera, mercoledì 1 dicembre, Marco Mengoni ha presentato dal vivo per la prima volta i brani del suo nuovo album Materia (Terra), accompagnato da una band di 9 elementi, presentando live per la prima volta i brani dell’album.

In questo luogo che sembrava non esistesse e trasformato per l’occasione, Marco ha dato vita alle sue radici musicali legate al soul, al blues e all’R’n’B, tra le principali sonorità del nuovo album.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista dei suoi primi due live negli stadi.

Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, MARCO NEGLI STADI, è organizzato e prodotto da Live Nation. Radio Italia è la radio partner del tour.

marco mengoni negli stadi

19 giugno 2022 – Stadio San Siro, Milano

22 giugno 2022 – Stadio Olimpico, Roma

In questo articolo potrete conoscere meglio le canzoni, i co-autori e i produttori dei brani del disco. E ora spazio alla nostra intervista.