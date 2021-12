Marco Mengoni: guida all’ascolto del disco brano per brano

Marco Mengoni esce domani con il suo nuovo album, Materia (Terra), primo disco di una trilogia che racconterà tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Materia (Terra) sarà disponibile dal 3 dicembre in digitale, in formato CD e in tre versioni vinile: MATERIA (TERRA) – LP Gold Metallic, MATERIA (TERRA) – LP Black 180gr e MATERIA (TERRA) – LP Purple (versione autografata, disponibile solo su Amazon.it).













MARCO MENGONI MATERIA (TERRA) I PRODUTTORI

In questo progetto il cantautore ha scelto di coinvolgere diversi produttori, scelti partendo dalla loro visione artistica, per avere un contributo eterogeneo, sviluppato sulle singole tracce, ma senza mai perdere di vista la coerenza con la natura dell’album.

Cambia un uomo è stata prodotta da MACE insieme a Venerus. A Tino Piontek – in arte Purple Disco Machine dopo Ma stasera è affidata anche Mi fiderò. Taketo Gohara produce In due Minuti.

Per la prima volta collabora con Marco, Ceri, considerato uno dei produttori più innovativi in ambito indie/pop, che con E.D.D., produce Una canzone triste e Il Meno Possibile. Per Luce e Un fiore contro il diluvio la produzione porta la firma ancora di E.D.D. con lo stesso Mengoni.

La produzione di Proibito è stata seguita da B-CROMA, duo di giovani produttori italiani dall’attitudine moderna/contemporanea con FLIM, formazione composta da musicisti collaboratori di lunga data di Mengoni (Davide Sollazzi, Massimo Colagiovanni e Giovanni Pallotti), e con il contributo di Andrea Suriani, uno dei più affermati fonici di studio e live, che ha curato anche mixaggio e mastering dell’intero album.

La direzione artistica di Materia (Terra) è di Marco Mengoni con Giovanni Pallotti.

