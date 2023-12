Amici 23, Malìa batte Yuma ed entra nella scuola con l’inedito “Intenso”

Amici 23: Malìa, “Intenso“: significato del testo dell’inedito

Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 abbiamo assistito a una sfida tra Malìa e Yuma, due giovani cantautori – rispettivamente di 21 e 18 anni – che hanno colpito i prof di canto durante i casting.

In particolare, Rudy Zerbi ha chiesto di poter dare un banco a Malìa, mentre Anna Pettinelli si è schierata al fianco di Yuma. La produzione ha però fatto sapere che era possibile aggiungere un solo banco ed ecco che Paolo Giordano è stato chiamato a scegliere uno dei due artisti.

Sul palco di Amici entrambi i cantautori hanno presentato un inedito. Yuma ha dunque cantato “Perfetto“, mentre Malìa ha presentato “Intenso“, conquistando un banco all’interno della scuola.

AMICI 23: CHI è MALìA?

Malìa conta attualmente 205.948 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano “Maiorca . dimenticarci” – uscito mercoledì 13 dicembre – vanta già oltre 2 milioni di stream.

Ma, cosa si cela dietro il nome Malìa? A svelarlo è lo stesso cantautore sempre su Spotify, dove si legge:

Malìa s.f. [der. del lat. malus “cattivo”]. – 1. Misteriosa capacità di conseguire effetti inconsueti e sconcertanti, come influenzare il comportamento di altri individui. – 2. serie di avvenimenti sfavorevoli, determinati da una forza maligna: rompere la m.; sottrarsi a una malia. – 3. In senso fig., fascino, incanto, forza di seduzione: la m. di uno sguardo, di un sorriso; la sottile m. delle sue parole; la dolce m. delle sere, a fine agosto (C. E. Gadda).

Malìa, “Intenso”: significato del brano

In questo brano Malìa canta di un amore intenso e passionale. In particolare, il cantautore descrive la sua donna, tessendo un elogio alla sua bellezza. Lei – che sorride sempre anche tra mille sbatti – è tutto ciò che lui ha sempre desiderato e, quando sono insieme, è come se fossero “gli ultimi umani sul nostro pianeta”.

“Intenso”: testo del brano

Era come se fossimo

Gli ultimi umani sul nostro pianeta

La sera a lume di candela

Mano nella mano

Diretti alla meta

(Tempeste di grandine)

E i letti di seta

Falene danzanti

Suona una sirena

Migliaia di rose

Solo per far scena

Le onde spumeggiano

Hey, tu sei luna piena

Ora sento la brezza del vento

E il ricordo lontano del mare

Anche il diavolo può sanguinare

Amami intenso e in modo passionale

Ora sento la brezza del vento

E il ricordo lontano del mare

Anche il diavolo può sanguinare

(Amami intenso)

E rallenti il tempo

Quando stai sui tacchi

Tu sei oro grezzo

Un collier di diamanti

Ti starebbe bene addosso

Tu sorridi sempre

Anche tra mille sbatti

Senza filtro foto

Fai 200 scatti

Di noi fissi

Nello stesso posto

Belli e impossibili

Di un altro modo

Sei tutto ciò

Che ho sempre desiderato

Sai che se cambio stato

Porto via anche te

Hey, tu fai invidia

Anche al manto stellato

Sai mi ero scordato che

Tu sei luna piena

Ora sento la brezza del vento

E il ricordo lontano del mare

Anche il diavolo può sanguinare

Amami intenso e in modo passionale

Ora sento la brezza del vento

W il ricordo lontano del mare

Anche il diavolo può sanguinare

Amami intenso