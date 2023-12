Amici 23: Lil Jolie racconta un amore instabile e denso in “Non è la fine”

Lil Jolie Non è la fine testo e significato del secondo inedito presentato dall’artista nella puntata di Amici 23 in onda il 3 dicembre 2023.

Dopo “Follia“, brano che ha conquistato quasi 700.000 stream su Spotify, nuovo inedito per la cantautrice.

LIL JOLIE NON È LA FINE significato del brano

Canzone d’amore per la cantautrice che con “Non è la fine” descrive un amore molto fisico, palpabile e, al tempo stesso instabile e denso, con una ragazza.

LIL jolie non è la fine testo

Per un attimo ho creduto

mi volessi sono fuori di me

riuscirò a ritornare nella tana

dove ora mi nascondo oh

quella notte ho aperto gli occhi

mi sembrava di vedere al buio

con gli occhi e con la pelle

io potevo mettermi in ascolto

i tuoi respiri mi ricordi

o sopravvivi oppure muori

essere figli di un amore

o genitori di un dolore

non è la fine ma

Io non ho paura mai ormai

perché io sono tutto il mondo

Angela non ti pentirai

lasciati cadere sul fondo

la mia verità si scioglie

dura soltanto un secondo

forse per l’eternità

oppure per l’eternità

Così violento, così fragile, così tenero

così

così magico, così denso, così lento

così

così instabile, così tanto, così cieco

così

Io non ho paura mai ormai

perché io sono tutto il mondo

Angela non ti pentirai

lasciati cadere sul fondo

la mia verità si scioglie

dura soltanto un secondo

forse per l’eternità

oppure per l’eternità