Amici 23, Mew presenta l’inedito “Vivo” prodotto da Room9 e SIXPM

Mew, “Vivo“: significato del testo del nuovo brano

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “What about us” di P!nk, Mew ha presentato davanti ai prof di canto e di ballo l’inedito “Vivo“, prodotto da Room9 e SIXPM.

Il brano arriva dopo “Sangue” e “Mercoledì Mai” (qui il testo del brano), il secondo inedito presentato all’interno della scuola di Amici, che vanta già oltre 1 milioni 500 mila stream su Spotify.

AMICI 23: MEW, “VIVO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

AMICI 23: MEW, “VIVO”: TESTO DEL BRANO

Non è tutto oro ciò che brilla

Ma scelgo in mezzo a mille personalità

Sentirsi forti dura un momento

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

È complicato amarsi con semplicità

E tutto ciò che faccio poi si complica

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

Non ci so stare bene, bene dentro il mondo

Vivo è un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

Che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché

E se bastasse solo un ricordo

Per trattenere ancora il tempo

Qui io gli chiederei com’è cadere

Quanto vale ritrovarmi nuda accanto a te

Tu mi fai bene

Mai male

Quando sei con me

Non sto male

E ti senti vivo

È un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché