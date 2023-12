Amici di Maria De Filippi, le pagelle della dodicesima puntata: La sfida manda in crisi Lil Jolie

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della dodicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 10 dicembre 2023.

Siamo agli ultimi appuntamenti del talent show di Canale 5 prima della pausa natalizia e Alessandro Celentano ha assegnato diversi compiti tra cui uno alla new entry del ballo, Lucia.

Questa settimana la gara di ballo dei ragazzi è stata giudicata da una vecchia conoscenza del programma, Kledi Kadiu. Per quel che riguarda il canto invece sono presenti Ron, Ermal Meta e dal giovane Fulminacci di recente uscito con l’album “Infinito +1“.

amici 23: Le gare di canto e ballo

Anche durante la decima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A giudicare la gara di canto sono stati Orietta Berti e Stash. Per la gara di ballo, invece, Maria ha chiamato Rebecca Bianchi.

LE ESIBIZIONI

Qui di seguito le esibizioni dei cantanti e dei ballerini.

Mew canta What about us di Pink

canta di Mida canta La Flaca di Jarabe De Palo

canta di Lil Jolie canta Brivido felino di Mina e Adriano Celentano

canta di Petit canta Tu vuò fà l’americano nella versione di Rosa Chemical

canta nella versione di Holden canta Sign of the times di Harry Styles

canta di Sarah canta Mamma mia acustica degli Abba

canta degli Matthew canta Come together

canta Martina canta Addicted to you

CLASSIFICA CANTO

Holden Mew Petit Matthew Sarah Martina – Mida Lil Jolie

CLASSIFICA DI BALLO

Dustin Lucia Sofia Giovanni Gaia Marisol Nicholas Kumo Simone

L’ultima posizione di Lil Jolie la manda in palla: “Non ho parole, per me è stranissima questa cosa…” Il suo professore, Rudy Zerbi, non può metterla in sfida e allora chiede alla Cuccarini di farlo lei.

Lil non è d’accordo: “Io credo che dentro ho tantissimo e penso che siano state sbagliate delle assegnazioni in queste puntate. Io ho un fuoco dentro esagerato, io vivo per cantare, la musica è la mia vita…“. La De Filippi, sottolineando che è particolarmente buona perché è Natale, le fa notare che hanno a disposizione 10 pezzi tra cui scegliere.

Quando la ragazza scoppia nel panico per paura di uscire Maria prova a farla ragionare:

“Il tuo lavoro è quello di cantare. Sei brava, ti veniva meglio l’altro brano ma non te l’ho detto perché sei testona… non farti prendere dal panico. Se esci è perché devi uscire, perché c’è sempre qualcuno di più bravo fuori, però tu sei qua per cantare e la sfida qui dentro è niente rispetto a quello che c’è fuori.”

In ogni caso le colleghe Cuccarini e Pettinelli non vogliono mandare in sfida la cantautrice cosa che avverrà comunque essendo ultima in classifica.

Dopo la gara di improvvisazione ballo giudicata da Gabriele Rossi che permetterà al vincitore di esibirsi al concerto di Dardust (vince tra Lucia, Giovanni e Dustin quest’ultimo) c’è quella di canto che vede nuovi inediti per i ragazzi: “Nuvole” per Holden, “Ombre” per Matthew e “Vivo” per Mew.

LA SFIDA DI AYLE e dei ballerini

Tra gli ultimi entrati nel programma Ayle è già in sfida contro un altro cantautore, Tasco. Il primo canta l’inedito “Allergica alle fragole“, lo sfidante l’inedito “Ali“. Rimane nella scuola Ayle.

La Celentano ha invece assegnato un compito a Kumo e Nicholas per via della mancanza di rispetto che hanno nei suoi confronti. La sfida crea una discussione tra la maestra e Todaro che si rifiuta di togliere la maglia a Nicholas nonostante l’insufficienza.

Le esibizioni degli ospiti vedono arrivare i The Tenors nella nuova formazione con l’ex vincitore di Amici, Alberto Urso, e quindi Fulminacci.

Le esibizioni degli ospiti vedono arrivare i The Tenors nella nuova formazione con l'ex vincitore di Amici, Alberto Urso, e quindi Fulminacci.