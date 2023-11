Fulminacci, svelata la tracklist del nuovo album “Infinito +1”

Anticipato da “Tutto inutile“, “Ragù“, “Simile” e “Filippo Leroy” – brani che mettono in luce la capacità del cantautore di giocare con i generi, offrendo però sempre un punto di vista coerente – “Infinito +1” (Maciste Dischi / Artist First) è il nuovo album di Fulminacci, in uscita venerdì 24 novembre in digitale e in versione fisica (CD, Vinile e Vinile Deluxe).

Si tratta di un disco squisitamente pop, in cui il cantautore ha voluto alzare ancora di più l’asticella e si è divertito nello sperimentare anche a livello sonoro, accompagnato alla produzione da okgiorgio.

Non manca poi una certa attenzione – scrupolosa e attenta – ai testi, nei quali la scelta delle parole non è mai casuale. E, a proposito di testi, in quest’album troviamo anche due feat: uno con i Pinguini Tattici Nucleari sulle note di “Puoi” e un altro con Giovanni Truppi in “Occhi Grigi“.

Fulminacci, “Infinito +1”: la tracklist

Spacca Puoi feat Pinguini Tattici Nucleari Ragù Filippo Leroy Simile Occhi grigi feat Giovanni Truppi Baciami Baciami Tutto inutile Così cosà La siepe

Fulminacci – In Tour: le date

In primavera il cantautore presenterà dal vivo i brani contenuti in “Infinito +1” in occasione della tournée “Fulminacci – In Tour“, che lo porterà ad esibirsi sui palchi dei più importanti club italiani e non solo. Di fatto, il 13 aprile Fulminacci calcherà per la prima volta il palco del Palazzo dello Sport di Roma.

4 Aprile 2024 – Milano, Fabrique (Sold Out)

5 Aprile 2024 – Milano, Fabrique

9 Aprile 2024 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 Aprile 2024 – Napoli, Casa della Musica

13 Aprile 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

18 Aprile 2024 – Firenze, Tuscany Hall

22 Aprile 2024 – Bologna, Estragon (Sold Out)

23 Aprile 2024 – Bologna, Estragon

24 Aprile 2024 – Padova, Gran Teatro Geox

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Foto di copertina di Filiberto Signorello