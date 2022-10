Alberto Urso, dopo l’ingresso nei The Tenors, torna a Tú sí que vales per presentare “Miracle”

The Tenors Miracle testo e traduzione del primo singolo lanciato dopo l’arrivo di Alberto Urso.

Il vincitore della 18esima edizione di Amici torna sula tv italiana dopo essersi unito al gruppo internazionale dei The Tenors (è avvenuto lo scorso luglio, vedi qui). L’occasione è la nuova puntata di Tú sí que vales dove canteranno il singolo Miracle, un brano che parla di speranza e di cui, in questo articolo troverete testo e traduzione.

Attivi dal 2004 e con diversi dischi pubblicati (e comparsate nei programmi televisivi di tutto il mondo) i The Tenors hanno cambiato più volte formazione nel corso degli anni. Oggi sono formati da Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray a cui si sono aggiunti nei mesi scorsi il canadese Mark Masri e Alberto Urso.

Lanciato il 30 settembre scorso Miracle è il primo brano della nuova formazione. Il pezzo, come dicevamo poco più sopra, È un messaggio di speranza, guarigione e armonia. Il videoclip del pezzo è stato girato nella terra natia di Alberto Urso, la Sicilia.

Alberto Urso the tenors miracle testo e traduzione

A seguire il testo:

There’s a time and season for everything.

A time for silence. and a time to sing.

There’s a time to let go, and let something brand new grow.

Don’t give up yet. Hold on to hope

Where there is love, There will be life.

Where there is life, there will be freedom.

Where there is faith, nothing is impossible.

Don’t be afraid.

We can find a miracle today.

There’s a time for battle.

A time for tears.

A time where heartbreak, is no longer here.

We will come out stronger.

We will make it through the storm.

Together we can conquer all.

Where there is love, there will be life.

Where there is life, there will be freedom.

Where there is faith, nothing is impossible.

Don’t be afraid.

We can find a miracle today.

la vita e’ un Miracolo

Where there is love, there will be life.

Where there is life, there will be freedom.

Where there is faith, nothing is impossible.

Don’t be afraid.

We can find a miracle today.

We will find a miracle (today)

la vita e’ un Miracolo con te

TRADUZIONE

C’è un tempo e una stagione per tutto

un tempo per il silenzio e un tempo per cantare

c’è un tempo per lasciarsi andare e far crescere qualcosa di nuovo di zecca

non mollare ancora.

aggrappati alla speranza

Dove c’è amore, ci sarà vita

dove c’è vita, ci sarà libertà

dove c’è fede, niente è impossibile

non aver paura

possiamo trovare un miracolo oggi

C’è un tempo per la battaglia

un tempo per le lacrime

un momento in cui il crepacuore, non è più qui

ne usciremo più forti

ce la faremo attraverso la tempesta

insieme possiamo conquistare tutto

Dove c’è amore, ci sarà vita

dove c’è vita, ci sarà libertà

dove c’è fede, niente è impossibile

non aver paura

possiamo trovare un miracolo oggi

La vita e’ un Miracolo

Dove c’è amore, ci sarà vita

dove c’è vita, ci sarà libertà

dove c’è fede, niente è impossibile

non aver paura

possiamo trovare un miracolo oggi

troveremo un miracolo (oggi)

La vita e’ un Miracolo con te