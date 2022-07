Alberto Urso abbandona la carriera da solista. Ecco il suo prossimo progetto internazionale

Nuova avventura discografica per Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista entra a far parte di un progetto internazionale, i The Tenors.

Dopo la vittoria nel talent show di Canale 5 la carriera dell’artista ha fatto fatica a decollare. Il disco pubblicato successivamente alla fine del programma. Solo (contenente anche brani scritti da Ermal Meta e dall’amica Giordana Angi) riuscì infatti a raggiungere il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Il successivo disco, Il sole ad est, nonostante la promozione televisiva, la partecipazione nel ruolo di tutor a Amici Celebrities e il debutto sul palco del Festival di Sanremo, non riuscì a conquistare il pubblico.

In seguito sono arrivati alcuni singoli che hanno ottenuto un tiepido riscontro: Quando quando quando con J-Ax e Amarsi è un miracolo.

Ora però qualcosa nella carriera di Alberto Urso potrebbe cambiare, anzi, cambierà.

I The Tenors accolgono alberto urso

A dare l’annuncio di questa nuova avventura a mezzo social è stato lo stesso artista…

“Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, ‘The Tenors’! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!“.

Attivi dal 2004 e con diversi dischi pubblicati (e comparsate nei programmi televisivi di tutti il mondo) i The Tenors hanno cambiato più volte formazione nel corso degli anni. Oggi sono formati da Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray a cui si aggiunge ora Alberto, ma non solo. Entra a far parte del progetto anche il canadese Mark Masri.

Questo l’annuncio rilasciato dai The Tenors: