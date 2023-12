Amici 23, Matthew presenta l’inedito “Ombre” prodotto da Baltimora, Sina e Maqueo

Matthew, “Ombre“: significato del testo del nuovo brano

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Come Together” dei Beatles, Matthew ha presentato davanti ai prof di canto e di ballo l’inedito “Ombre“, prodotto da Baltimora, Sina e Maqueo.

Il brano arriva dopo “Fammi” (qui il testo del brano), il primo inedito presentato all’interno della scuola di Amici, che vanta poco più di 430 mila stream su Spotify.

AMICI 23: matthew, “ombre”: SIGNIFICATO DEL BRANO

AMICI 23: matthew, “ombre”: testo DEL BRANO

La saliva disinfetta una ferita aperta

La mia geografia dei nei

La divido in continenti

Noi in mezzo al mare aperto

Scappiamo da scintille verde fluo

Quando brillerà

Brucia l’aria

Suonan le sirene

Non fumerò

Quando starò con te

O resteranno solo le ombre

Le ombre le ombre le ombre

Un po’ mi manca stare così bene

Disinnescarti forse non fa per me

Ci lasceremo solo le ombre

Le ombre le ombre le ombre

Proverò, proverò a cambiare

Ma non so se il mio posto è intorno a te

Che sei rimasta

Al centro del nostro incendio

Lo vuoi spegnere

Proverai, proverai a star male

Alla fine è bello anche bruciare

Tu che sei rimasta

Al centro del nostro incendio

Lo vuoi spegnere

Proverai, proverai a star male

Alla fine è bello anche bruciare

Tu che sei rimasta

Al centro del nostro incendio

Lo vuoi spegnere