Annalisa insegue l’urban e dopo Capo Plaza arriva la collaborazione con Don Joe

Dopo la collaborazione con Capo Plaza in “Memories“, brano inserito all’interno del nuovo album di inediti del rapper dal titolo “Ferite” (qui la nostra videointervista), Annalisa sembra voler ampliare il proprio pubblico – contaminando ancora di più la sua musica collaborando con artisti del genere più ascoltato del momento, ovvero il rap – ed ecco che affiancherà Don Joe nel suo nuovo singolo insieme a Guè.

Dopo la strofa interpretata dal re indiscusso dei feat, nelle ultime ore è infatti arrivato un secondo spoiler del brano, cantato proprio dalla cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente“.

Annalisa sembra dunque avvicinarsi sempre di più al mondo urban e questo non ci sorprende affatto. D’altronde, prima di lei anche Elodie ha intrapreso lo stesso percorso, collaborando con i Club Dogo in “Soli a Milano“, con Rkomi in “La Coda del Diavolo“, con Fabri Fibra in “Mal di Testa” e con Marracash in “Margarita“.

La stessa Annalisa, negli ultimi anni, ha collaborato con diversi artisti del mondo urban – da Mr.Rain (“Un Domani“) a Achille Lauro (“Sweet Dream” e “Jingle Bell Rock“), passando per Raige (“Dimentica (Mai)“) -, ma adesso sembra voler fare davvero sul serio, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della scena rap italiana.

Non ci resta dunque che aspettare per scoprire la data d’uscita di questo tanto discusso nuovo singolo di Don Joe, che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria hit estiva.

ANNALISA E GUè NEL NUOVO SINGOLO DI DON JOE

Di seguito riportiamo due piccoli estratti del testo del nuovo singolo di Don Joe feat Annalisa e Guè:

Quando perderemo la calma

Stesi sul divano di casa mia

Cerco una scusa se

Chi si ama si usa e…

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è niente da fare