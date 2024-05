Eurovision 2024: la cronaca del Turquoise Carpet e l’incontro con Angelina Mango

La settimana dell’Eurovision Song Contest 2024 – in programma a Malmö (Svezia) dal 7 all’11 maggio – è cominciata ufficialmente con il tradizionale Turquoise Carpet, la passerella sulla quale sfilano le delegazioni e gli artisti rappresentanti di tutte le nazioni che prenderanno parte al contest musicale più seguito al mondo.

L’evento si è tenuto quest’anno presso il centro eventi Malmö Live e il prospiciente Hotel Clarion, in una formula “ridotta” dovuta alle strettissime misure di sicurezza prese dal comune di Malmö a seguito dell’innalzamento di livello di allerta per possibili proteste dovute al conflitto attualmente in corso in Palestina. La cantante israeliana Eden Golan, la cui presenza in gara è stata fortemente criticata sia dagli attivisti pro-Palestina che da parte dei fan dell’evento, non ha in ogni caso preso parte alla cerimonia perché impegnata nella commemorazione della Giornata della Memoria (che in Israele si tiene storicamente ogni 5 maggio).

EUROVISION 2024 le dichiarazioni

L’evento era condotto dalle drag queen Elecktra e Tia Kofi, con il conduttore di SVT Jovan Radomir chiamato a introdurre le delegazioni sul tappeto turchese. Dopo una breve presentazione con qualche domanda di rito, tutti gli artisti hanno sfilato di fronte alle telecamere e a una rappresentanza ridotta di fan ammessi all’evento per poi spostarsi all’interno del centro eventi dove hanno incontrato i giornalisti e i fotografi di televisioni, radio, giornali e siti online provenienti da tutta Europa. Un breve acquazzone che aveva inizialmente minacciato l’evento ha lasciato il posto a un tiepido sole durante la seconda metà della cerimonia, comunque molto criticata dai fan per l’atmosfera poco “di festa” e poco in linea con lo spirito di unione e condivisione alla base dello slogan ufficiale United by Music.

A monopolizzare l’attenzione sono stati piuttosto i look, spesso curiosi e originali, dei partecipanti a questo Eurovision. Angelina Mango, 25° artista ad “affrontare” il Turquoise Carpet, si è presentata al Malmö Live sfoggiando un abito dorato con motivi floreali firmato Etro (il marchio del lusso made in Italy che l’aveva già vestita nel corso del Festival di Sanremo e continua la sua partnership all’Eurovision). Interrogata da Tia Kofi in merito al suo grande successo commerciale, Angelina ha dichiarato che le piace cantare e fare musica fin da piccola e che è contenta di vedere che le persone apprezzano ciò che fa; in seguito ha mostrato alla drag britannica qualche passo di cumbia, dichiarando di essere pronta a scatenarsi sul palco di Malmö.

