Una Nessuna Centomila: Musica e Sostegno per le Donne in Difficoltà. I dettagli sulle serate evento

Una Nessuna Centomila scaletta e dettagli sulla serata che vedrete in televisione Mercoledì 8 maggio in prima serata su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay. Una serata straordinaria.

Registrato nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, nelle serate del 4 e 5 maggio, con una presenza davvero imponente di gente arrivata da tutta Italia, l’evento si è svolto per sostenere concretamente un’importante causa e offrire un sostegno tangibile ai centri e alle associazioni che si dedicano al supporto delle donne vittime di violenza.

Condotto da Amadeus, per la sua ultima volta in Rai prima del passaggio a Nove, è stato uno spettacolo ricco di duetti inediti che hanno reso l’evento davvero speciale, con artisti che hanno collaborato insieme per la prima volta, regalando al pubblico un’esperienza magica.

Una Nessuna Centomila Un grande cast

C’erano tutte le più grandi voci della musica italiana. Non solo donne, ma anche uomini.

Momenti davvero grintosi con Achille Lauro insieme ad Emma che insieme hanno cantato 16 marzo e con Giuliano Sangiorgi, Fiorella ed Ermal Meta con Estate.

Attimi appassionati di cui si sono resi protagonisti Tananai ed Elodie con Tango.

Spaccati di musica e poesia straordinaria con la presenza di un quartetto d’eccellenza del cantautorato italiano formato da Fiorella Mannoia, Brunori Sas, Nicolò Fabi e Samuele Bersani: con la canzone Offeso hanno restituito un momento di pura magia. Oltre a questa poesia in musica di Fabi, i brani sicuramente più centrati con il tema della violenza di genere sono stati Fatti bella per te, cantata da Paola Turci in compagnia di Francesca Michielin e Noemi e poi Vietato Morire sempre con Paola Turci ed Ermal Meta.

Le standing ovation, che hanno riempito davvero tutto l’Arena restituendo un calore ed un affetto quasi surreale, sono state per Alessandra Amoroso e Emma, non appena apparse sul palco con i loro brani sanremesi.

La chiamata alle arti di Fiorella Mannoia

Durante la serata, Fiorella Mannoia ha ricordato l’importante evento “Una Nessuna Centomila” tenutosi a Campovolo nel 2022, dove grazie alla generosità dei 100.000 partecipanti sono stati raccolti 2 milioni di euro destinati ai centri anti-violenza. “Il bollettino di guerra purtroppo continua e solo una minoranza trova il coraggio di denunciare.

“Dobbiamo convincere le donne che dalla violenza si può e si deve uscire“, sottolinea Fiorella Mannoia sul palco – “Cerchiamo di dare un incentivo di coraggio per affrontare questo problema. La nostra è una chiamata alle arti perché con la musica e la cultura ce la possiamo fare!”

Foglietta e Caiazzo, contro la manipolazione e le relazioni tossiche

Momento toccante è stato l’intervento degli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo, che hanno rappresentato una situazione di incontro online che si trasforma in un’esperienza negativa. Hanno invitato a segnalare gli atteggiamenti sbagliati ai centri anti-violenza e hanno sottolineato la sottigliezza della linea tra amore e manipolazione.

Alla fine della loro rappresentazione, Anna Foglietta avrà parole profonde per due ragazze che tutti abbiamo imparato a conoscere ed amare: “Questo è stato l’anno zero per quanto riguarda la questione delle Donne e della violenza di genere, per quello che è successo a Giulia Cecchettin e a Giulia Tramontano. Il padre di Giulia Cecchettin, al funerale ha detto davvero tutto e così noi abbiamo deciso di sentire la polizia postale per un tema altrettanto importante che è quello della violenza digitale. Abbiamo ricevuto una serie di chat vere che noi abbiamo cercato di rappresentare questa sera ma è davvero edulcorato rispetto a quanto abbiamo letto!”.

Una Nessuna Centomila I RINGRAZIAMENTI DI AMADEUS

“Ci tengo a ringraziare Fiorella Mannoia, donna straordinaria, e a complimentarmi con tutta l’Associazione Una Nessuna Centomila che fa un lavoro pazzesco 24 ore su 24 per aiutare le Donne vittime di violenza. Ringrazio i cantanti che si sono uniti e poi la musica, che è stato il vero manifesto di questa serata.

E’ giusto e importaret unirsi quando c’è da raggiungere un obiettivo che riguarda le Donne, che potrebbe riguardare un giorno le nostre figlie e quindi è qualcosa che ci riguarda tutti e mi riferisco anche agli uomini! Mi ha emozionato essere vicino anche a Caterina Caselli, donna che amo molto e che fa parte della storia della musica italiana. Grazie davvero a tutti”

Le dichiArazioni toccanti di tutti gli artisti

Le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere:

Ermal Meta: “Mia figlia si chiamerà Fortuna, un nome che credo abbia scelto lei. Nel mio disco racconto come sono ora mentre l’aspettiamo, dopo sarò diverso e libero”.

Giuliano Sangiorgi: “Assurdo che nel 2024 ci sia bisogno di sostenere una causa come questa. Il problema lo dobbiamo affrontare noi maschi. Tutti ci dobbiamo rendere responsabili”.

Achille Lauro: “Sono cresciuto in periferia e sono stato un ragazzo impulsivo, crescendo ho capito l’importanza di stare vicino agli altri”.

Emma: “Ognuno di noi può fare la sua parte, abbiamo la responsabilità di batterci per la libertà delle donne, anche di quelle che ci sembrano lontanissime da noi”.

Tananai: “Deve essere un combattimento corale, libertà e diritti non dovrebbero essere mai dati per scontati”

Francesca Michielin: “Le parole sono potenti e bisogna saperle scegliere. Alla mia generazione è mancata un’educazione affettiva scolastica, è necessaria per i giovani per formarsi”

Un finale straordinario, con la presenza in sala di Caterina Caselli. A lei l’onore di presentare in una corale di tutto il cast sul palco, il brano Nessuno mi può giudicare. “Questa è una canzone del 1966. Da allora di passi se ne sono fatti, ma purtroppo la cronaca ci dice che c’è ancora tanto da fare, nelle scuole, nelle famiglie. È dunque molto importante quello che Fiorella, tutti gli artisti e soprattutto la fondazione Una Nessuna Centomila fanno questa sera, su questo palco.”

La canzone viene modificata “…ho visto la differenza tra lui e te, ed ho scelto ME”.

Una Nessuna Centomila scaletta

Tananai ed Elodie – Tango

Giuliano Sangiorgi – Meraviglioso

Annalisa – Sinceramente

Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta – Estate

Giuliano Sangiorgi, Noemi e Big Mama – Io che amo solo te

Emma – Apnea

Achille Lauro e Fiorella Mannoia – C’est la vie

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa – Combattente

Noemi, Tananai, Fabrizio Moro – Sono solo parole

Michielin, Brunori Sas – Nessun grado di separazione

Elodie e Fiorella – Due

Fabrizio Moro – Sei tu

Paola Turci, Francesca Michielin e Noemi- Fatti bella per te

Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Brunori Sas e Fiorella – Offeso

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Fiorella e Brunori Sas – Per due che come noi

Samuele Bersani e Tananai – En e Xanax

Ermal Meta e Paola Turci – Vietato Morire

Achille Lauro ed Emma – 16 marzo

Tananai – Veleno

Nicolò Fabi, Fiorella Mannoia- Mimosa

Fiorella e Mahmood – Appuntamento

Mahmood – Tuta Gold

Piero Pelù ed Emma – Regina di Cuori

Piero Pelù – Gigante

Corale – Nessuno mi può giudicare

I proventi per i Centri antiviolenza e i contributi al numero #45580

I proventi dell’evento “Una Nessuna Centomila in Arena“, dopo aver coperto i costi, saranno devoluti alle strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, considerando i progetti dei centri anti-violenza e le loro necessità.

La Fondazione è stata creata dopo l’evento del 2022 per contrastare la violenza sulle donne, grazie all’impegno delle fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

In parallelo al concerto, la Fondazione condurrà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dal 3 all’11 maggio per sostenere il lavoro dei Centri Antiviolenza in Italia, offrendo a chiunque la possibilità di contribuire tramite un semplice sms o una telefonata al numero 45580.

