Ivana Spagna e i Legno anticipano l’estate col duetto “Sarà Bellissimo”

“Sarà Bellissimo” è il titolo del nuovo singolo di Ivana Spagna, in radio e sulle piattaforme digitali dal 26 aprile 2024. Il brano vede la regina della dance anni ’80 duettare con i Legno, in una inedita collaborazione che anticipa l’estate.

Ivana Spagna presenta la canzone in modo entusiasta, con queste parole: “”Sarà Bellissimo” è bellissimo! Solare, positivo. Pensi all’estate, alla spiaggia, ad una radio sotto all’ombrellone, ad un ricordo tenero, alla storia d’amore che vorresti! “Sarà bellissimo” ti fa stare bene come sono stata bene con i Legno. Grandi musicisti, grandi professionisti, simpatici, divertenti ma con la testa, “ops”, la scatola sulle spalle!!!”.

Anche i Legno non nascondono gioia ed entusiasmo per la collaborazione con l’artista veronese. “Per noi collaborare con la regina degli anni ’80 è stato motivo di grande soddisfazione”, raccontano. “Ci ha colpito molto a livello umano, è una persona fantastica con cui siamo entrati subito in sintonia. Siamo molto felici di questo pezzo, sicuramente “Sarà Bellissimo””.

Il brano (etichetta discografica: Apollo Records – distribuzione: Ada Music Italy) propone sonorità che richiamano gli evergreen del passato. “Sarà Bellissimo” vuole trasmettere la spensieratezza di quei tempi, quando si cantavano tutti insieme le hit estive trasmesse dal jukebox. La canzone mira ad alleggerire gli animi, invogliando a cantare e lasciarsi andare.

Ivana Spagna ha fatto ballare, cantare e sognare intere generazioni con i propri brani. Il feat. con i Legno si presenta come un nuovo pezzo tutto da cantare, in sintonia con il periodo estivo. Insomma, arriva l’estate e “Sarà Bellissimo”.