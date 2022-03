Ivana Spagna porta i suoi successi in giro per l’Europa: ecco le date del tour

Ivana Spagna è reduce dal Festival Una voce per San Marino, dove ha presentato il nuovo singolo Seriously in love. Ed è già pronta per una nuova avventura musicale: la tournèe europea.

Dal 1° aprile 2022, Spagna porterà i suoi successi sui palchi d’Europa. Il tour parte dalla Francia, per poi toccare altre nazioni: Malta, Spagna, Norvegia e Romania. Qui di seguito potete leggere le date del tour, che arrivano sino a fine 2022:

Aprile

01/04 – Zénith d’Amiens, Francia

07/04 – Dunkerque Nouvelle, Francia

08/04 – Longuenesse, Francia

16/04 – Lione, Francia

22/04 – Angoulême, Francia

23/04 – Pau, Francia

28/04 – Agen, Francia

29/04 – Bordeaux, Francia

30/04 – Limoges, Francia

Maggio

06/05 – Montbéliard, Francia

07/05 – Bourg-en-Bresse, Francia

Giugno

11/06 – Malta

24/06 – Ibiza, Spagna

Luglio

02/07 – Cluj-Napoca, Romania

23/07 – Bucarest, Romania

Ottobre

21/10 – Caen, Francia

22/10 – Orléans, Francia

Novembre

03/11 – Rouen, Francia

04/11 – Compiègne, Francia

05/11 – Lille, Francia

Dicembre

07/12 – Brest, Francia

10/12 – Albi, Francia

Ivana Spagna, tra tour europeo e clap your hand

Per Ivana Spagna, questo tour è un ritorno alla dimensione europea ed internazionale che ha sempre un po’ caratterizzato la sua carriera. Basta pensare ai successi degli esordi, Easy Lady e Call me. In occasione della partecipazione a Una voce per San Marino, l’artista è tornata a cantare in inglese. Tra l’altro, alla realizzazione del brano Seriously in love ha partecipato Larry Pignagnoli, che aveva già collaborato alle storiche hit di Spagna.

Nelle ultime settimane, poi, è uscito il remix di Clap your hand a cura di Kungs. Questo dj francese, classe 1996, è autore di diversi brani di successo, come I Feel So Bad, More Mess, Disco Night, Paris, Never Going Home. Per il suo nuovo remix, ha deciso di riproporre un pezzo del quale la melodia e il testo sono stati scritti proprio da Ivana Spagna, insieme ad Alfredo Pignagnoli e Ottavio Bacciocchi.

Kungs l’ha riproposto utilizzando tutte le voci originali del coro dei bambini che 30 anni fa erano state registrate da Ivana. “E’ divertente ascoltare oggi un remix di un brano con la registrazione dei cori del brano con i bambini, che oggi avranno tutti più di trent’anni“, ricorda Spagna. Tra l’altro l’artista rivela un simpatico aneddoto: “nel coro c’era una bambina piccolissima era davanti a tutti, ma non era molto intonata. Ricordo con affetto che per farla spostare un pochino più indietro, le dissi: nani sei bravissima ma hai la voce troppo potente“.

Il remix di Clap your hand sta ottenendo grande riscontro radiofonico ed anche in termini di visualizzazioni, con oltre 2,5 milioni di views.