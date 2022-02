Spagna lancia “Seriously in Love”, il brano con cui, tramite Una voce per San Marino, punta all’Eurovision 2022

Una Voce per San Marino Spagna Seriously in Love è il titolo del brano che segna il ritorno discografico di Ivana Spagna nonché la canzone con cui l’artista parteciperà in gara a Una Voce per San Marino il 19 febbraio tentando di conquistare la vittoria per poter così rappresentare lo stato di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022.

Per l’occasione, a più di due anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, 1954, un disco contenente dieci brani tutti cantati in Italiano, Spagna torna all’inglese, che tanti successi (e milioni di copie vendute) le ha regalato negli anni’80, e a suoni disco come per le due più grandi hit, da Easy Lady a Call me.

Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Tuned Turtle Management, è stato scritto dalla stessa Spagna con il fratello Giorgio e Alfredo Pignagnoli… ovvero gli stessi autori di Easy Lady e Call me.

La canzone parla di una donna innamorata che gira per le strade della città pensando alla persona che ama e che le manca in quanto ora non fa più parte della sua vita.

I swear I’m so serious

Serious

I’m seriously in love

Where you I don’t know

(oh-oh-oh-oh-oh)

It’s five o’clock

I’ve been walking on a (???) block

Maybe wishing to see you

To meet you

And somehow breathe you

And though all the night

Yes, all the night

Been walking oh, all the night

All night

Where you I don’t know

(oh-oh-oh-oh-oh)

I swear I’m so serious

Serious

I’m seriously in love

Where you let me know

(oh-oh-oh-oh-oh)

I swear I’m so serious

Serious

I’m seriously in love

Show me where to go

(oh-oh-oh-oh-oh)

I walk I walk

I’ve made friends with all the cats and dogs

I oh so told them about you

How I miss you

As well the wind could breathe you

And though all the lights

Yes, all the lights

Went down our sea just to rain on me

Show me where to go

(oh-oh-oh-oh-oh)

I swear I’m so serious

Serious

I’m seriously in love

Where you let me know

(oh-oh-oh-oh-oh)

I swear I’m so serious

Serious

I’m seriously in love

Show me where to go

(oh-oh-oh-oh-oh)

I’m seriously in love

(oh-oh-oh-oh-oh)