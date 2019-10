Ivana Spagna ecco le canzoni e gli autori del nuovo album, “1954”

Ivana Spagna 1954 è il titolo del nuovo album della celebre cantante in uscita il 25 ottobre in tutti i negozi di dischi, fisici e digitali. Un album che arriva a ben dieci anni di distanza dall’ultimo disco di inediti.

Discograficamente infatti negli ultimi dieci anni Ivana ha pubblicato progetti molto diversi tra loro…

Nel 2009 uscì Lola & Angiolina Project, EP un duo con Loredana Berté. Dello stesso anno Il Cerchio della vita, disco contenente cover di celebri brani Disney.

Buon Natale del 2010 raccoglieva brani natalizi molto cari all’artista e Four, uscito nel 2012, ha visto Ivana Spagna tornare a cimentarsi con la dance e brani in inglese.

1954, album prodotto da Tuned Turtle Management Srl, prende il titolo all’anno di nascita dell’artista ed è un disco composta da dieci canzoni inedite.

IVANA SPAGNA 1954 le canzoni

Il primo brano è Nessuno è come te, il singolo attualmente in rotazione radiofonica, dedicato agli amori impossibili che appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita, ma ti segnano per sempre.

In Mi manchi tu Ivana ha voluto parlare dei fatti straordinari ed inspiegabili che le succedono “come la comunicazione con i miei cari, che da tanto tempo vivono in un’altra dimensione“.

Prigioniera nel tuo nido è una canzone che l’artista che le è stata affidata da Luca Chiaravalli. Essenza e anima è una canzone che ha fatto rivivere all’artista il mondo dello spiritual mentre Nonostante tutto la fa immergere in un mondo nuovo.

Nel tempo la vede collaborare con l’autore e produttore Davide Ippolito (“mi ha spinta a fare questo esperimento con sonorità diverse dalle mie”) e Amici per amore è invece una canzone che le è stata proposta da due grandi artisti, gli Audio 2 (“con loro è stato bellissimo collaborare perché sono anche due gran belle persone”).

Nella tracklist anche Chissà se mai, in cui viene raccontato come il vero amore debba essere fatto di rispetto e non di invadenza, e Cartagena con cui Ivana, in collaborazione con Jay Santos, è voluta entrare nel mondo del reggaeton la scorsa estate.

A completare l’album una cover di un brano a cui Ivana Spagna è molto legata, Se io se lei di Biagio Antonacci…

“Amo questa canzone da sempre. L’ho voluta inserire nell’album perché cantarla mi emoziona tantissimo. Per rispettare la perfetta musicalità del testo, l’ho trasformata in una storia d’amore tra due donne. Un grazie al grande Biagio Antonacci, che adoro”.

1954 GLi autori

Nessuno è come te – Testo e musica di I. Spagna, G. Spagna Prigioniera nel tuo nido – Testo e musica di Luca Chiaravalli Cartagena – Testo e musica di I. Spagna, G. Spagna Nonostante tutto – Testo e musica: Paolo Lagosta, Lenny De Luca Essenza e anima – Testo e musica di Luca Sala, R. Elia, S. Gerardi, M. Colavecchio Se io se lei – Testo e musica di Biagio Antonacci Mi manchi tu – testo e musica di I. Spagna, G. Spagna Nel tempo – Testo e musica di D. Ippolito, S. Blanda, I. Spagna, W. Ferrari Amici per amore – Testo e musica di G. Donzelli, E. Leomporro, L. Pignalosa Chissà se mai – Testo e musica di I. Spagna, G. Spagna

Per ogni singolo album venduto sarà donato 1 euro ai City Angels, Associazione Onlus di volontari che assistono cittadini in difficoltà e chiunque necessiti di bisogno fondata nel 1994 da Mario Furlan, che su Ivana Spagna afferma: “Ivana è una storica testimonial dei City Angels, perché è un Angelo nel cuore: buona, sensibile, generosa. Lo dimostra anche con questa sua iniziativa umanitaria, che ci aiuta ad aiutare i senzatetto. Grazie Ivana”.

Il nuovo disco in uscita il 25 ottobre sarà in vendita in digitale e in formato fisico CD (con copertina tridimensionale in rilievo) e in vinile.

Ivana Spagna presenterà l’album nel giorno di uscita al Megastore Mondadori di Milano (via Marghera, 28 – ore 18.30) e il 30 ottobre a La Feltrinelli di Napoli (Piazza dei Martiri, ore 18.00).