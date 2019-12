X Factor 2019 Sofia Tornambene vincitrice della 13esima edizione

X Factor 2019 Sofia Tornambene è la vincitrice della tredicesima edizione.

Dal Mediolanum Forum di Assago, Sofia Tornambene con giudice Sfera Ebbasta, la Sierra e i Booda della squadra di Samuel e per finire Davide Rossi insieme a Malika Ayane si sono sfidati per conquistare il primo posto. Mara Maionchi per la prima volta, da quando fa il giudice nel programma, arriva senza nessun concorrente. (Quì le nostre video interviste dei concorrenti arrivati in finale.)

Per chi si è perso la puntata della finale ecco il resoconto.

Dalla villa di Monza tutti i ragazzi non arrivati in finale aprono la puntata cantando un brano di Robbie Williams, a sorpresa come ologrammi li affiancano anche i quattro finalisti (La stessa operazione tecnologica era avvenuta con Gianna Nannini e Tha Supreme)

La finalissima si apre con un’esibizione in grande con Alessandro Cattelan che duetta con Robbie Williams sulle note di Heavy Entertainment Show.

I ragazzi si sfideranno in tre manche. Ad ogni manche un concorrente sarà eliminato. Da notare che tutte le canzoni saranno in inglese con pochissimo spazio all’italiano, grazie alla Sierra, e non è un buon segnale per la musica italiana.

prima manche – duetti con robbie williams

Senza soste si esibiscono i quattro cantanti:

La prima ad esibirsi è la piccola alla finale di X Factor 2019 Sofia Tornambene che canta She’s the one. Grande classico del cantante, classe 1999 dall’album I’ve Been Expecting You.

La Sierra canta Supreme mantenendo la modalità di re-interpretazione del testo. Canzone del 2000 dell’album Sing When You’re Winning.

Dello stesso album Kids, la canzone “in duetto” per i Booda

Ultimo ad esibirsi Davide Rossi che duetta con Robbie Williams cantando Feel. Correva l’anno 2002 quando questo singolo si diffondeva in tutte le radio. Dall’album Escapology.

Infine Robbie Williams conclude con tutti i cantanti in gara e ci fa emozionare e tornare indietro negli anni con Angel. Erano gli anni ’90, precisamente il 1997 e con l’album Life thru a Lens, il cantante si imponeva nelle classifiche internazionali.

Prima di chiudere il televoto arriva il secondo ospite della serata Ultimo che si esibisce in un medley dei suoi successi: Fateme cantà, Pianeti, Ti dedico il silenzio, I tuoi particolari. Infine canta in anteprima il nuovo singolo Tutto questo sei tu (Qui il testo)

La Sierra, Sofia Tornambene e Booda

Primi eliminati della puntata e quindi si aggiudica il quarto posto Davide Rossi.

X Factor 2019 seconda manche – medley con i migliori brani

In questa manche i giudici devono scegliere le migliori performance dei ragazzi.

I Booda, hanno scelto di riproporre i brani Heart beat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj. Samuel con queste tre scelte dimostra la sua incoerenza nel difendere i brani italiani.

X Factor 2019 Sofia Tornambene. 17 anni e una grande consapevolezza. Sofia canterà Fix you dei Coldpaly, Papaoutai di Stromae e C’est la Vie di Achille Lauro. Scelte molto calzanti del giudice Sfera.

Per ultimi la Sierra che porteranno sul palco Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De Andrè, 7 Rings di Ariana Grande e Dark Horse di Katy Perry. Anche in questo caso tre scelte ben eseguite anche se si ripete sull’italiano per il giudice Samuel.

Terzo ospite della serata Lous and the Yakuza. La giovanissima artista belga, originaria del Congo, è l’autrice del singolo Dilemme.

Sofia Tornambene va alla manche finale insieme ai Booda.

Terzi classificati a sorpresa la Sierra.

TERZA MANCHE – GLI INEDITI

Sono rimasti in due a contendersi il primo posto e si sfidano con il loro inedito.

I Booda ci fanno riascoltare l’Elefante. Il discusso inedito che gioca con le parole ma che non esplodeva nella serata dedicata, stasera recupera quell’energia che contraddistingue il gruppo.

Sofia Tornambene ritorna per l’ultima volta sul palco con Domani per sempre.

Prima del verdetto finale torna sul palco Robbie Williams, che a distanza di pochi giorni dall’uscita del suo primo album di Natale The Christmas Present ci fa ascoltare Time for change e Let it snow.

Prima di decretare il vincitore le due clip che riassumono la storia dei due finalisti nel corso di X Factor.

X Factor 2019 Sofia Tornambene è la vincitrice

La piccola talentuosa Sofia ci fa riascoltare il suo inedito e si chiude così la trasmissione.

La tredicesima edizione all’insegna della musica straniera e con pochi momenti memorabili.