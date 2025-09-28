Francesco Saias, FRASA: i musical, le serie tv e… l’approdo ad Amici 25

Cantautore e attore genovese classe 2005, Francesco Saias – in arte FRASA – è uno dei nuovi allievi di Amici 25 (qui le anticipazioni).

Studente del Liceo Musicale Sandro Pertini, il giovane artista affianca alla passione per il canto quella per la recitazione. Ed ecco che, poco dopo l’iscrizione al laboratorio teatrale della Quinta Praticabile di Genova, gestito da Modestina Caputo, Francesco ottiene il ruolo del protagonista da giovane nel musical A Christmas Carol della compagnia BIT di Torino.

Il suo grande sogno rimane però il cinema e così, dopo aver conosciuto sul set di Gocce di Luce l’acting coach Daniele Mignemi, decide di affidarsi alla sua guida ed entra a far parte del percorso professionale ATDM.

Poi, ottiene un ruolo nella serie tv Rai, diretta da Matteo Oleotto, Volevo Fare La Rockstar 2, trovandosi a recitare al fianco di attori del calibro di Valentina Bellé, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro e Riccardo Manera.

Segue l’ingresso in TTAgency e la conquista di un nuovo ruolo da protagonista, questa volta nella serie DeaKids One Wish, diretta da Edoardo Palma.

Musicalmente parlando, invece, Francesco Saias si è recentemente esibito sul palco del Song Contest delle scuole superiori della Liguria, il School Vision Genova, dove tra l’altro ha conosciuto Gabriele Gard.

Ma non è tutto! Oltre alla passione per la musica e la recitazione, Saias pratica infatti tennis a livello agonistico, nuota e parla fluentemente l’inglese.

Amici 25, FRAsa: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Francesco Saias, in arte FRASA:

Ascoltatori mensili Spotify: 30 ( FRASA )

) Brano più ascoltato: Sopra Di Noi (2.245 stream)

(2.245 stream) Follower su Instagram: 4.304

Follower TikTok: 1.465

