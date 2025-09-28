28 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
28 Settembre 2025

Francesco Saias, FRASA: i musical, le serie tv e… l’approdo ad Amici 25

Studente del Liceo Musicale Sandro Pertini, il giovane artista affianca alla passione per il canto quella per la recitazione

Amici di Lorenza Ferraro
Francesco Saias Amici 25
Condividi su:

Cantautore e attore genovese classe 2005, Francesco Saias – in arte FRASA – è uno dei nuovi allievi di Amici 25 (qui le anticipazioni).

Studente del Liceo Musicale Sandro Pertini, il giovane artista affianca alla passione per il canto quella per la recitazione. Ed ecco che, poco dopo l’iscrizione al laboratorio teatrale della Quinta Praticabile di Genova, gestito da Modestina Caputo, Francesco ottiene il ruolo del protagonista da giovane nel musical A Christmas Carol della compagnia BIT di Torino.

Il suo grande sogno rimane però il cinema e così, dopo aver conosciuto sul set di Gocce di Luce l’acting coach Daniele Mignemi, decide di affidarsi alla sua guida ed entra a far parte del percorso professionale ATDM.

Poi, ottiene un ruolo nella serie tv Rai, diretta da Matteo Oleotto, Volevo Fare La Rockstar 2, trovandosi a recitare al fianco di attori del calibro di Valentina Bellé, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro e Riccardo Manera.

Segue l’ingresso in TTAgency e la conquista di un nuovo ruolo da protagonista, questa volta nella serie DeaKids One Wish, diretta da Edoardo Palma.

Musicalmente parlando, invece, Francesco Saias si è recentemente esibito sul palco del Song Contest delle scuole superiori della Liguria, il School Vision Genova, dove tra l’altro ha conosciuto Gabriele Gard.

Ma non è tutto! Oltre alla passione per la musica e la recitazione, Saias pratica infatti tennis a livello agonistico, nuota e parla fluentemente l’inglese.

Amici 25, FRAsa: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Francesco Saias, in arte FRASA:

  • Ascoltatori mensili Spotify: 30 (FRASA)
  • Brano più ascoltato: Sopra Di Noi (2.245 stream)
  • Follower su Instagram: 4.304
  • Follower TikTok: 1.465

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 2

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 4

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Viscardi a X Factor 2025 7

X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”
Eleonora Domesi alle Audition di X Factor 2025 8

Eleonora Domesi a X Factor 2025: energia travolgente con “Gloria” di Patti Smith
I Magazzeno a X Factor 2025 9

A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con "Milano è piena di figa"
Olly Tutta vita sempre tracklist 10

Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata

Cerca su A.M.I.