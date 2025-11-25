Da X Factor ad Amici 25, Lorenzo Salvetti conquista un banco con l’inedito “Stupida Vita”

Amici 25, Lorenzo Salvetti: significato del testo dell’inedito Stupida Vita.

Durante la puntata del daytime di Amici 25 andata in onda quest’oggi, martedì 25 novembre, su Canale 5 Lorenzo Salvetti ha ottenuto un banco all’interno della scuola grazie all’inedito Stupida Vita e alla cover di Marla di Salmo, eseguita accompagnandosi con la chitarra.

chi è Lorenzo Salvetti?

Veronese classe 2008, Lorenzo Salvetti è cresciuto in una famiglia di musicisti ed è diventato noto al pubblico per la partecipazione – lo scorso anno – a X Factor, dove ha conquistato tutti con una cover di Poetica di Cesare Cremonini, ha presentato l’inedito Mille Concerti ed è riuscito a staccare uno dei quattro pass per la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli.

E poi? Lo scorso marzo, dopo mesi di silenzio, il giovane artista ha pubblicato un nuovo singolo, Lasciarsi è una cosa da grandi (Warner Music Italy), che conferma la sua cifra stilistica: una scrittura intima, autentica e generazionale, che trova nel pop d’autore lo spazio perfetto per esprimersi.

AMICI 25, LORENZO SALVETTI: SIGNIFICATO E TESTO DI “stupida vita”

In questo brano Lorenzo dà voce alla nostalgia e al rimpianto per una relazione giunta al capolinea.

Entrando un po’ più nel dettaglio, Salvetti ripensa ai momenti condivisi e a ciò che non è stato detto in tempo.

Ed ecco che, in un clima quasi apocalittico (“se il mondo finisce domani“), l’unica richiesta è quella di poter vivere un ultimo momento con la persona amata, guardando insieme la “fine“.

IL TESTO DEL BRANO

Vorrei

Fare tardi questa notte

Coi lampioni che riflettono

L’acqua lungo l’Adige

E vorrei

Fossi tu quella ragazza

Che si specchia su una macchina

E sembra che abbia la tua giacca

Che prima era la mia

E non me l’hai ridata più

Ti ho lasciato in tasca tutto

Pezzi di uno sbaglio

Di un bacio, un segreto

Un biglietto di un cinema spento

Se è vero che

Il mondo finisce domani

Usciamo a bere

Ma senza pagare

E se resti qui va bene

Guardiamo la fine insieme

L’amore che svanisce

Di prima mattina

Ti lascia solo il conto

Della sera prima

Noi dovevamo correre

Correre, correre

Mi hai lasciato indietro

Lasciato in disordine

La mia stupida vita

Vuole dirmi tutti

Non ti giudica

Noi potevamo farlo subito

Che stupido

Ho lasciato tutto all’ultimo

Se è vero che

Il mondo finisce domani

Usciamo a bere

Ma senza pagare

E se resti qui va bene

Guardiamo la fine insieme

Amici 25, LORENZO SALVETTI: i numeri

Al 22 novembre 2025 sono questi i numeri di Lorenzo Salvetti:

Ascoltatori mensili Spotify: 25.960

Brano più ascoltato: Mille Concerti (1.751.627 stream)

(1.751.627 stream) Follower su Instagram: 72.600

Follower TikTok: 59.864

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.