Da X Factor ad Amici 25, Lorenzo Salvetti conquista un banco con l’inedito “Stupida Vita”

Amici 25, Lorenzo Salvetti: significato del testo dell’inedito Stupida Vita.
Durante la puntata del daytime di Amici 25 andata in onda quest’oggi, martedì 25 novembre, su Canale 5 Lorenzo Salvetti ha ottenuto un banco all’interno della scuola grazie all’inedito Stupida Vita e alla cover di Marla di Salmo, eseguita accompagnandosi con la chitarra.
chi è Lorenzo Salvetti?
Veronese classe 2008, Lorenzo Salvetti è cresciuto in una famiglia di musicisti ed è diventato noto al pubblico per la partecipazione – lo scorso anno – a X Factor, dove ha conquistato tutti con una cover di Poetica di Cesare Cremonini, ha presentato l’inedito Mille Concerti ed è riuscito a staccare uno dei quattro pass per la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli.
E poi? Lo scorso marzo, dopo mesi di silenzio, il giovane artista ha pubblicato un nuovo singolo, Lasciarsi è una cosa da grandi (Warner Music Italy), che conferma la sua cifra stilistica: una scrittura intima, autentica e generazionale, che trova nel pop d’autore lo spazio perfetto per esprimersi.
AMICI 25, LORENZO SALVETTI: SIGNIFICATO E TESTO DI “stupida vita”
In questo brano Lorenzo dà voce alla nostalgia e al rimpianto per una relazione giunta al capolinea.
Entrando un po’ più nel dettaglio, Salvetti ripensa ai momenti condivisi e a ciò che non è stato detto in tempo.
Ed ecco che, in un clima quasi apocalittico (“se il mondo finisce domani“), l’unica richiesta è quella di poter vivere un ultimo momento con la persona amata, guardando insieme la “fine“.
IL TESTO DEL BRANO
Vorrei
Fare tardi questa notte
Coi lampioni che riflettono
L’acqua lungo l’Adige
E vorrei
Fossi tu quella ragazza
Che si specchia su una macchina
E sembra che abbia la tua giacca
Che prima era la mia
E non me l’hai ridata più
Ti ho lasciato in tasca tutto
Pezzi di uno sbaglio
Di un bacio, un segreto
Un biglietto di un cinema spento
Se è vero che
Il mondo finisce domani
Usciamo a bere
Ma senza pagare
E se resti qui va bene
Guardiamo la fine insieme
L’amore che svanisce
Di prima mattina
Ti lascia solo il conto
Della sera prima
Noi dovevamo correre
Correre, correre
Mi hai lasciato indietro
Lasciato in disordine
La mia stupida vita
Vuole dirmi tutti
Non ti giudica
Noi potevamo farlo subito
Che stupido
Ho lasciato tutto all’ultimo
Se è vero che
Il mondo finisce domani
Usciamo a bere
Ma senza pagare
E se resti qui va bene
Guardiamo la fine insieme
Amici 25, LORENZO SALVETTI: i numeri
Al 22 novembre 2025 sono questi i numeri di Lorenzo Salvetti:
- Ascoltatori mensili Spotify: 25.960
- Brano più ascoltato: Mille Concerti (1.751.627 stream)
- Follower su Instagram: 72.600
- Follower TikTok: 59.864
