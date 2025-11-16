Amici 2025, le pagelle dell’ottava puntata: la rabbia di Flavia e l’emozione di Riccardo

Amici 25: le pagelle dell’ottava puntata del Pomeridiano, in onda domenica 16 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti Ermal Meta ed Eddie Brock, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Io Ti Conosco e Non è Mica Te, Maria Rosaria ha vinto la sfida contro Damiano, giudicata da Federico Leli.

Ma non è tutto! Alessio ha infatti svolto il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, mentre Opi si è sottoposto all’esame che lui stesso aveva proposto alla sua coach, Anna Pettinelli. Le condizioni? Almeno due sufficienze per rimanere nella scuola. E così è stato.

Con una cover di Ligabue ed una di Emma, Opi ha infatti convinto sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi, che gli hanno dato la sufficienza piena, mentre la Pettinelli l’ha valutato dapprima con un 5 e successivamente con un 5.5.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 16 NOVEMBRE

Durante l’ottava puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini.

Flavia canta L’Amore di Odia di Noemi

canta di Alex balla Bailando di Enrique Iglesias

balla di Angie canta Paracetamolo di Calcutta

canta di Emiliano balla Pregherò di Adriano Celentano

balla di Plasma canta Le Luci della Città di Coez

canta di Alessio balla Ex di Irama ed Elodie

balla di Valentina canta La Cura di Franco Battiato

canta di Anna balla Zip Gun Bop dei Royal Crown Revue

balla dei Riccardo canta Sono Solo Parole di Noemi

canta di Maria Rosaria balla Good to Go di Lònis & Daphne Willis

balla di GARD canta Un’Ora Sola Ti Vorrei di Giorgia

canta di Pierpaolo balla Shut Up and Dance dei Walk The Moon

balla dei Michele canta Survive di Lewis Capaldi

canta di Michelle canta Baby One More Time di Britney Spears

GARA CANTO GIUDICATA DA ERMAL META E ALESSANDRO CATTELAN

Gard Valentina Michele Angie Plasma Flavia Riccardo Michelle (va in sfida)

Michelle non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica. Questa settimana, però, non è necessario procedere con la votazione. Riccardo si candida infatti per la sfida.

GARA BALLO GIUDICATA DA GIUSEPPE GIOFRÈ E FRANCESCO MARIOTTINI

Alex Anna ed Emiliano Alessio Pierpaolo Maria Rosaria (va in sfida)

Maria Rosaria non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

