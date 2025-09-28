Amici 25, Michelle Cavallaro conquista un banco con l’inedito “Gipsy”

Amici 25, Michelle Cavallaro: significato del testo dell’inedito Gipsy.

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, Michelle Cavallaro (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show), ha ottenuto un banco grazie all’inedito Gipsy, che ha subito convinto Lorella Cuccarini, ma non Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

AMICI 25, MICHELLE CAVALLARO: SIGNIFICATO E TESTO DI “GIPSY”

Con questo brano l’influencer, ex “concorrente” de Il Collegio, racconta un amore travolgente e irrequieto al tempo stesso, fatto di attrazione e ferite.

Nello specifico, Michelle descrive il proprio partner come una persona affascinante e ribelle, capace di farle provare emozioni forti, ma anche tanto dolore.

Ed ecco che l’immagine del fiore strappato, così come quella del cuore spezzato, non fanno altro che richiamare il contrasto tra romanticismo e sofferenza, mentre l’idea di un “amore gipsy, sempre in vacanza” evoca un forte desiderio di libertà.

Insomma, Gipsy mette nero su bianco la storia di una relazione intensa, segnata da notti movimentate, tradimenti e un tempo che sembra sospeso, in cui la passione domina su ogni tentativo di stabilità.

IL TESTO DEL BRANO

Ho strappato un fiore per te

Ho strappato un fiore

Ho spezzato un cuore per te

Ho strappato un fiore per te

Bravo ragazzo

Che mi fai male, male, male

E ci sentiamo in hurry up

Sotto la luna in the dark

E non sei diventato un caso

Un giallo, spericolato

Strano ragazzo che mi fai fare

Volevo un’amore gipsy

Sempre in vacanza

Stesi sul prato

Morire piano piano

È colpa tua se cadi

Gipsy

Quando ti passa

Maleducato

Tradire non è un classico

E intanto il tempo se ne va

Con te non se ne va

E un’altra nottataccia

Scende piano piano

Volevo un’amore gipsy

Sempre in vacanza

Tradire non è un classico

Appuntamento romantico

