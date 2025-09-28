28 Settembre 2025
Amici 25, Michelle Cavallaro conquista un banco con l’inedito “Gipsy”

Nel brano l'influencer e cantante racconta un amore travolgente e irrequieto, fatto di attrazione e ferite

Amici 25, Michelle Cavallaro: significato del testo dell’inedito Gipsy.

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, Michelle Cavallaro (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show), ha ottenuto un banco grazie all’inedito Gipsy, che ha subito convinto Lorella Cuccarini, ma non Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

AMICI 25, MICHELLE CAVALLARO: SIGNIFICATO E TESTO DI “GIPSY”

Con questo brano l’influencer, ex “concorrente” de Il Collegio, racconta un amore travolgente e irrequieto al tempo stesso, fatto di attrazione e ferite.

Nello specifico, Michelle descrive il proprio partner come una persona affascinante e ribelle, capace di farle provare emozioni forti, ma anche tanto dolore.

Ed ecco che l’immagine del fiore strappato, così come quella del cuore spezzato, non fanno altro che richiamare il contrasto tra romanticismo e sofferenza, mentre l’idea di un “amore gipsy, sempre in vacanza” evoca un forte desiderio di libertà.

Insomma, Gipsy mette nero su bianco la storia di una relazione intensa, segnata da notti movimentate, tradimenti e un tempo che sembra sospeso, in cui la passione domina su ogni tentativo di stabilità.

IL TESTO DEL BRANO

Ho strappato un fiore per te
Ho strappato un fiore
Ho spezzato un cuore per te
Ho strappato un fiore per te
Bravo ragazzo
Che mi fai male, male, male
E ci sentiamo in hurry up
Sotto la luna in the dark
E non sei diventato un caso
Un giallo, spericolato
Strano ragazzo che mi fai fare
Volevo un’amore gipsy
Sempre in vacanza
Stesi sul prato
Morire piano piano
È colpa tua se cadi
Gipsy
Quando ti passa
Maleducato
Tradire non è un classico
E intanto il tempo se ne va
Con te non se ne va
E un’altra nottataccia
Scende piano piano
Volevo un’amore gipsy
Sempre in vacanza
Tradire non è un classico
Appuntamento romantico

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

