Michelle Cavallaro: Il Collegio, la vita da influencer e l’approdo ad Amici 25

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25 (qui le anticipazioni) sono state ben dieci le maglie assegnate ad aspiranti cantanti ed una l’ha conquistata proprio Michelle Cavallaro.

Classe 2003 – nata ad Agrigento, ma cresciuta tra Pordenone e Milano – Michelle si è imposta come influencer nella House of Talent dopo aver preso parte, a soli 14 anni, a Il Collegio.

Poi, ha iniziato a muovere i primi passi nella musica e nel 2019 ha debuttato con il singolo Berlino feat Alessandro Lock, cui hanno fatto seguito i brani Come volevi tu, Nemesi, Vivere così e Amori disperati, quest’ultimo prodotto da Mameli.

Ma non è tutto! Di fatto, la cantante ha già calcato importanti palchi come quello di Deejay On Stage e Wad and Friends ed ha persino scritto un libro, 9 passi per arrivare a te, edito da Fabbri Editore.

Amici 25, MICHELLE CAVALLARO: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Michelle Cavallaro:

Ascoltatori mensili Spotify: 2.880 ( Michelle )

) Brano più ascoltato: Amori Disperati (57.512 stream)

(57.512 stream) Follower su Instagram: 614.000

Follower TikTok: 73.443

