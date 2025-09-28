28 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
28 Settembre 2025

Michelle Cavallaro: Il Collegio, la vita da influencer e l’approdo ad Amici 25

Classe 2003, Michelle ha debuttato come cantante nel 2019 con il singolo "Berlino" feat Alessandro Lock

Amici di Lorenza Ferraro
Michelle Cavallaro Amici 25
Condividi su:

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25 (qui le anticipazioni) sono state ben dieci le maglie assegnate ad aspiranti cantanti ed una l’ha conquistata proprio Michelle Cavallaro.

Classe 2003 – nata ad Agrigento, ma cresciuta tra Pordenone e Milano – Michelle si è imposta come influencer nella House of Talent dopo aver preso parte, a soli 14 anni, a Il Collegio.

Poi, ha iniziato a muovere i primi passi nella musica e nel 2019 ha debuttato con il singolo Berlino feat Alessandro Lock, cui hanno fatto seguito i brani Come volevi tuNemesiVivere così e Amori disperati, quest’ultimo prodotto da Mameli.

Ma non è tutto! Di fatto, la cantante ha già calcato importanti palchi come quello di Deejay On Stage e Wad and Friends ed ha persino scritto un libro, 9 passi per arrivare a te, edito da Fabbri Editore.

Amici 25, MICHELLE CAVALLARO: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Michelle Cavallaro:

  • Ascoltatori mensili Spotify: 2.880 (Michelle)
  • Brano più ascoltato: Amori Disperati (57.512 stream)
  • Follower su Instagram: 614.000
  • Follower TikTok: 73.443

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 2

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 4

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Viscardi a X Factor 2025 7

X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”
Eleonora Domesi alle Audition di X Factor 2025 8

Eleonora Domesi a X Factor 2025: energia travolgente con “Gloria” di Patti Smith
I Magazzeno a X Factor 2025 9

A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con "Milano è piena di figa"
Olly Tutta vita sempre tracklist 10

Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata

Cerca su A.M.I.