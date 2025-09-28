Plasma 8003: dalle collaborazioni con Alfa e Olly alla conquista della maglia di Amici 25

Rapper genovese classe 2001, Plasma 8003 – all’anagrafe Antonio Silvestri – è uno dei nuovi allievi di canto di Amici 25 (qui le anticipazioni), il talent di Maria De Filippi in partenza quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5.

Volto, anzi voce già nota per la collaborazione nel 2020 con Alfa e Olly in No Money, Plasma 8003 vanta un EP, Lepre dei tetti (2024), e dieci singoli, dei quali tre sono stati pubblicati quest’anno: Nonostante, Afterparty e Mi fa paura la magia.

Inoltre, prima ancora di prendere parte ai casting di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno il rapper ha tentato anche la via di X Factor, fermandosi però ai Bootcamp. Sarà dunque questa la volta buona?

Amici 25, PLASMA 8003: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Plasma:

Ascoltatori mensili Spotify: 4.420 ( Plasma 8003 )

) Brano più ascoltato: No Money (154.852 stream)

(154.852 stream) Follower su Instagram: 3.770

Follower TikTok: 587