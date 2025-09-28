28 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Plasma 8003: dalle collaborazioni con Alfa e Olly alla conquista della maglia di Amici 25

Rapper genovese classe 2001, Antonio approda al talent di Canale 5 dopo aver tentato la via di X Factor

Plasma Amici 25
Rapper genovese classe 2001, Plasma 8003 – all’anagrafe Antonio Silvestri – è uno dei nuovi allievi di canto di Amici 25 (qui le anticipazioni), il talent di Maria De Filippi in partenza quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5.

Volto, anzi voce già nota per la collaborazione nel 2020 con Alfa e Olly in No Money, Plasma 8003 vanta un EP, Lepre dei tetti (2024), e dieci singoli, dei quali tre sono stati pubblicati quest’anno: NonostanteAfterparty e Mi fa paura la magia.

Inoltre, prima ancora di prendere parte ai casting di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno il rapper ha tentato anche la via di X Factor, fermandosi però ai Bootcamp. Sarà dunque questa la volta buona?

Amici 25, PLASMA 8003: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Plasma:

  • Ascoltatori mensili Spotify: 4.420 (Plasma 8003)
  • Brano più ascoltato: No Money (154.852 stream)
  • Follower su Instagram: 3.770
  • Follower TikTok: 587

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

