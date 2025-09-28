Amici 25, Plasma trasforma il dolore in musica con l’inedito “Perdere Te”

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.
Amici 25, Plasma: significato del testo dell’inedito Perdere Te.
Doppio SÌ per Plasma durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5.
Con l’inedito Perdere Te il rapper genovese (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha infatti convinto sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi, aggiudicandosi la possibilità di scegliere con chi lavorare all’interno della scuola.
AMICI 25, PLASMA: SIGNIFICATO E TESTO DI “perdere te”
Con un tono malinconico e intimo, Plasma racconta la fine di una relazione importante e il senso di vuoto che resta.
Nello specifico, mentre rievoca momenti condivisi e gesti quotidiani che il tempo ha trasformato in ricordi dolorosi, il rapper dà voce al suo senso di colpa e a tutti quei rimpianti che lo tormentano: dal tempo dato per scontato e poi sprecato all’incapacità di proteggere la persona amata, passando per il tunnel dell’autodistruzione (Non sono certo un esempio / Quando mischio di tutto / Per non pensare a te) come fuga dal dolore.
IL TESTO DEL BRANO
Già lo so
Non mi addormenterò mai
Già lo so che non richiamerai
E ora mi sento così stupido
Prof, non pensarci
Ma è difficile
Ma se non ti vedo vado in para
Noi abbiamo i nostri incubi
E riascolto quel vocale
Che è una ninna nanna
Però adesso sono solo
Dentro questa stanza
Pagherei anche solo
Per una mezza giorna(ta)
E riavere il tempo
Che davo per sconta(to)
Tu come i grattacieli
Sopra Mila(no)
Ma tu che ti allontani
E poi mi prendi la mano
Mi sembravi così piccola
Ma eri più forte di me
E mi sembravi così piccola
E invece eri gigante
Come i passi che ho fatto
Per venire da te
E non è servito a niente
Se non a perdere tempo
Non sono certo un esempio
Quando mischio di tutto
Per non pensare a te
E non è servito a niente
Se non a perdere tempo
Se non a perdere te
Se non a perdere tempo
Se non a perdere te
Se non a perdere tempo
Se non a perdere altro tempo
Ancora come due matti
Così a passare la notte
Quante cose abbiamo scritto
Senza metterlo online
Giuravamo l’amore
Mi hai lasciato da solo
A scrivere di noi
Come se avesse un’importanza
Quella sera quando hai preso
E poi te ne sei andata
Ho ancora i tuoi vestiti
I tuoi adesivi attaccati
Alla parete dell’armadio
Fanno tornare a quando
Mi sembravi così piccola
Che pensavo di proteggerti
E mi sembravi così piccola
E invece eri gigante
Come i passi che ho fatto
Per venire da te
E non è servito a niente
Se non a perdere tempo
Non sono certo un’esempio
Quando mischio di tutto
Per per non pensare a te
E non è servito a niente
Se non a perdere tempo
Se non a perdere te
