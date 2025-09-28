Amici 25, Plasma trasforma il dolore in musica con l’inedito “Perdere Te”

Amici 25, Plasma: significato del testo dell’inedito Perdere Te.

Doppio SÌ per Plasma durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5.

Con l’inedito Perdere Te il rapper genovese (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha infatti convinto sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi, aggiudicandosi la possibilità di scegliere con chi lavorare all’interno della scuola.

AMICI 25, PLASMA: SIGNIFICATO E TESTO DI “perdere te”

Con un tono malinconico e intimo, Plasma racconta la fine di una relazione importante e il senso di vuoto che resta.

Nello specifico, mentre rievoca momenti condivisi e gesti quotidiani che il tempo ha trasformato in ricordi dolorosi, il rapper dà voce al suo senso di colpa e a tutti quei rimpianti che lo tormentano: dal tempo dato per scontato e poi sprecato all’incapacità di proteggere la persona amata, passando per il tunnel dell’autodistruzione (Non sono certo un esempio / Quando mischio di tutto / Per non pensare a te) come fuga dal dolore.

IL TESTO DEL BRANO

Già lo so

Non mi addormenterò mai

Già lo so che non richiamerai

E ora mi sento così stupido

Prof, non pensarci

Ma è difficile

Ma se non ti vedo vado in para

Noi abbiamo i nostri incubi

E riascolto quel vocale

Che è una ninna nanna

Però adesso sono solo

Dentro questa stanza

Pagherei anche solo

Per una mezza giorna(ta)

E riavere il tempo

Che davo per sconta(to)

Tu come i grattacieli

Sopra Mila(no)

Ma tu che ti allontani

E poi mi prendi la mano

Mi sembravi così piccola

Ma eri più forte di me

E mi sembravi così piccola

E invece eri gigante

Come i passi che ho fatto

Per venire da te

E non è servito a niente

Se non a perdere tempo

Non sono certo un esempio

Quando mischio di tutto

Per non pensare a te

E non è servito a niente

Se non a perdere tempo

Se non a perdere te

Se non a perdere tempo

Se non a perdere te

Se non a perdere tempo

Se non a perdere altro tempo

Ancora come due matti

Così a passare la notte

Quante cose abbiamo scritto

Senza metterlo online

Giuravamo l’amore

Mi hai lasciato da solo

A scrivere di noi

Come se avesse un’importanza

Quella sera quando hai preso

E poi te ne sei andata

Ho ancora i tuoi vestiti

I tuoi adesivi attaccati

Alla parete dell’armadio

Fanno tornare a quando

Mi sembravi così piccola

Che pensavo di proteggerti

E mi sembravi così piccola

E invece eri gigante

Come i passi che ho fatto

Per venire da te

E non è servito a niente

Se non a perdere tempo

Non sono certo un’esempio

Quando mischio di tutto

Per per non pensare a te

E non è servito a niente

Se non a perdere tempo

Se non a perdere te

