Non è mica te di Eddie Brock: su TikTok c’è un nuovo pezzo iper virale

Significato testo Non è mica te Eddie Brock: un pezzo di un esordiente che sta scalando le classifiche.

Ormai ci abbiamo fatto il callo: più dei live nei piano bar, più delle sponsorizzazioni su Instagram che trovano il tempo che trovano, ad oggi per gli artisti diventare virali su TikTok è la vera manna dal cielo da un punto di vista della visibilità e degli streaming. Questo è anche il caso di Non è mica te, canzone di Eddie Brock (vero nome: Edoardo Iaschi) che in questi giorni sta andando fortissimo sulla piattaforma della Bytedance.

Non è Mica te di Eddie Brock: di cosa parla la canzone virale su TikTok

Eddie Brock è un giovane artista emergente che al momento su Instagram vanta appena 14,9 mila follower, mentre su TikTok ne ha quasi 70 mila. Numeri dopo tutto contenuti, destinati però a crescere nei prossimi giorni alla luce dei risultati di uno dei suoi ultimi brani, che dopo il successo sul web sta anche iniziando a guadagnarsi un crescente interesse da parte delle radio.

Al primo ottobre 2025 il pezzo di Eddie Brock (che prende il suo nome dal personaggio Marvel simbionte di Venom) è attualmente quarto della Spotify Viral Chart: su Spotify ha raccolto oltre tre milioni di stream. La canzone, un pezzo molto romantico che parla in modo toccante di un amore finito, è comparsa di recente anche nella top 100 di Apple Music e nella playlist Viral Hits di Amazon Music.

Nel frattempo, network di punta come Radio Zeta o RTL 102.5 si sono accorti del brano e hanno iniziato a passarlo, contribuendo al suo successo. Abbiamo davvero davanti un nuovo fenomeno o sarà solo un fuoco di paglia destinato a spegnersi presto?

Audio Non è mica te Eddie Brock

Significato testo Non è mica Eddie Brock

Parlando ai suoi follower su TikTok, il cantante ha raccontato che il suo pezzo non parla dell’importanza di dimenticare una persona con un’altra, ma piuttosto di viversi in un rapporto nuovo anche dei momenti di similitudine, tutti per sé, utili anche per ricordare e/o dimenticare l’altro. L’artista con il suo brano ha dunque voluto lanciare un messaggio positivo, di accettazione.

Testo non è mica Eddie Brock

Ho paura di baciarti ad occhi chiusi perché

Quando li riapro tu te ne sei andata

Via come il sole dopo un tramonto come

L’ultimo raggio che ti bacia il volto

Ed io che sono solo adesso

Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto

Il cielo non è più lo stesso

La mia bocca non ha il tuo sapore ed ora

Bere non mi piace più

Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te

Seduta in quel ristorante

Che mi dicevi: “Scusa, ma tra noi è finita”

Sono uscito questa sera con lei

Ma mi sento in colpa anche se non dovrei

Come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei

E ti cerco con la coda degli occhi

In un bar che tanto tu non conosci

E mi perdo tra i suoi mille racconti

Me ne vado, ma non credo ti importi

Ed io che sono solo adesso

Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto

Il cielo non è più lo stesso

La sua bocca non ha il tuo sapore ed ora

Bere non mi piace più

Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te

Seduta in quel ristorante

Che mi dicevi: “Scusa, ma tra noi è finita”

E adesso mangio con un’altra

Ma ogni volta che si sporca la faccia

Mi ricordo che ti prendevo in giro

E sorridevi come una bambina

E lei è bellissima, ma non è te

Sì, è bellissima, ma non è te

Lei è bellissima, ma non è te

Lei è bellissima, ma non è mica te

Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na-na-na

Lei è bellissima, ma non è mica te

Credits immagine di copertina: Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Sangita Records