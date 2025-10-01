1 Ottobre 2025
Alberto Muraro
1 Ottobre 2025

Non è mica te di Eddie Brock: su TikTok c’è un nuovo pezzo iper virale

La canzone va già fortissimo sulla Viral Chart di Spotify, ed è stata notata da diverse emittenti radiofoniche importanti

Significato testo Non è mica te Eddie Brock: un pezzo di un esordiente che sta scalando le classifiche.

Ormai ci abbiamo fatto il callo: più dei live nei piano bar, più delle sponsorizzazioni su Instagram che trovano il tempo che trovano, ad oggi per gli artisti diventare virali su TikTok è la vera manna dal cielo da un punto di vista della visibilità e degli streaming. Questo è anche il caso di Non è mica te, canzone di Eddie Brock (vero nome: Edoardo Iaschi) che in questi giorni sta andando fortissimo sulla piattaforma della Bytedance.

Non è Mica te di Eddie Brock: di cosa parla la canzone virale su TikTok

Eddie Brock è un giovane artista emergente che al momento su Instagram vanta appena 14,9 mila follower, mentre su TikTok ne ha quasi 70 mila. Numeri dopo tutto contenuti, destinati però a crescere nei prossimi giorni alla luce dei risultati di uno dei suoi ultimi brani, che dopo il successo sul web sta anche iniziando a guadagnarsi un crescente interesse da parte delle radio.

Al primo ottobre 2025 il pezzo di Eddie Brock (che prende il suo nome dal personaggio Marvel simbionte di Venom) è attualmente quarto della Spotify Viral Chart: su Spotify ha raccolto oltre tre milioni di stream. La canzone, un pezzo molto romantico che parla in modo toccante di un amore finito, è comparsa di recente anche nella top 100 di Apple Music e nella playlist Viral Hits di Amazon Music.

Nel frattempo, network di punta come Radio Zeta o RTL 102.5 si sono accorti del brano e hanno iniziato a passarlo, contribuendo al suo successo. Abbiamo davvero davanti un nuovo fenomeno o sarà solo un fuoco di paglia destinato a spegnersi presto?

Audio Non è mica te Eddie Brock

Parlando ai suoi follower su TikTok, il cantante ha raccontato che il suo pezzo non parla dell’importanza di dimenticare una persona con un’altra, ma piuttosto di viversi in un rapporto nuovo anche dei momenti di similitudine, tutti per sé, utili anche per ricordare e/o dimenticare l’altro. L’artista con il suo brano ha dunque voluto lanciare un messaggio positivo, di accettazione.

 

Testo non è mica Eddie Brock

Ho paura di baciarti ad occhi chiusi perchéQuando li riapro tu te ne sei andataVia come il sole dopo un tramonto comeL’ultimo raggio che ti bacia il volto
Ed io che sono solo adessoSopra quel tetto dove abbiamo fatto di tuttoIl cielo non è più lo stessoLa mia bocca non ha il tuo sapore ed ora
Bere non mi piace piùMa lo faccio solo per dimenticarmi di teSeduta in quel ristoranteChe mi dicevi: “Scusa, ma tra noi è finita”
Sono uscito questa sera con leiMa mi sento in colpa anche se non dovreiCome se fossimo ancora legati con un filo che tanto non tagliereiE ti cerco con la coda degli occhiIn un bar che tanto tu non conosciE mi perdo tra i suoi mille raccontiMe ne vado, ma non credo ti importi
Ed io che sono solo adessoSopra quel tetto dove abbiamo fatto di tuttoIl cielo non è più lo stessoLa sua bocca non ha il tuo sapore ed ora
Bere non mi piace piùMa lo faccio solo per dimenticarmi di teSeduta in quel ristoranteChe mi dicevi: “Scusa, ma tra noi è finita”E adesso mangio con un’altraMa ogni volta che si sporca la facciaMi ricordo che ti prendevo in giroE sorridevi come una bambina
E lei è bellissima, ma non è teSì, è bellissima, ma non è teLei è bellissima, ma non è teLei è bellissima, ma non è mica te
Na-na-na, na-na-na-na-na-na-naNa-na-na, na-na-na-na-na-naLei è bellissima, ma non è mica te
Credits immagine di copertina: Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Sangita Records

All Music Italia

